"Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji przychyla się do apelu o otwarcie wielkopowierzchniowych marketów budowlanych i meblowych, co pozwoli Polakom na wykonywanie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych w domach, a przez to ograniczenie mobilności obywateli" - przekazała cytowana w komunikacie prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Juszkiewicz dodała, że rozumiejąc powagę sytuacji, branża jest gotowa na otwarcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych i meblowych w zaostrzonym reżimie sanitarnym, tj. przy zmniejszonych limitach klientów, warunkowych otwarciach obiektów na okres dwóch tygodni, regionalizacji obostrzeń itp.

Zdaniem POHiD, otwarcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych i meblowych w podwyższonym reżimie sanitarnym umożliwiłoby Polakom jak najszybsze usunięcie powstałych podczas lockdownu awarii instalacji domowych oraz przeprowadzenie wiosennych remontów i prac w ogrodzie.

"Pragniemy zauważyć, że obowiązujące aktualnie obostrzenia nie obejmują w równym stopniu wszystkich podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną artykułów budowlanych i meblowych. W okresie twardego lockdownu utrzymana została działalność placówek o takim samym asortymencie o powierzchni poniżej 2000 m kw., co stoi w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji" - stwierdziła Juszkiewicz.

Jak dodała, dotyczy to również sklepów z artykułami RTV/AGD oraz sportowymi, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania społecznego, zawodowego i zdrowotnego.

"Z perspektywy bezpieczeństwa epidemicznego to właśnie sklepy wielkopowierzchniowe umożliwiają zachowanie znacznie większych dystansów interpersonalnych, zapewniają obsługę agentów ochrony weryfikujących liczbę klientów. Obiekty wielkopowierzchniowe są znacznie lepiej wyposażone w środki zapobiegające transmisji wirusa niż małe obiekty, m.in.: separatory, kasy samoobsługowe, osobne wejścia i wyjścia oraz ciągi komunikacyjne" - oceniła. "Ponadto część sprzedaży odbywa się na platformach budowlanych na otwartym powietrzu" - wskazała.

Prezes POHiD zwróciła uwagę, że otwarcie sklepów wielkopowierzchniowych pozwoliłoby na rozproszenie grup klientów skumulowanych obecnie w małych i średniej wielkości punktach.

Jak podkreśliła, przedstawiciele branży wyrażają pełną gotowość do podjęcia konstruktywnej współpracy z polskim rządem i deklarują m.in. chęć udostępnienia swojej infrastruktury w całej Polsce na potrzeby realizacji Narodowego Programu Szczepień.