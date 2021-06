Zysk operacyjny wyniósł 16,08 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 18,08 mln zł wobec 3,18 mln zł rok wcześniej. Marża utrzymała się na poziomie 8,3%, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 525,32 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 467,55 mln zł rok wcześniej.

"Pandemia pokazała, że od handlu w sieci już nie uciekniemy, dlatego trzeba inwestować w jego rozwój. Dla nas e-commerce ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy to budowa własnych kanałów i projektów, które korzystają z naszej logistyki (sferis, gram, krakvet). Drugi i obecnie kluczowy wymiar w naszej strategii to sprawne dostarczanie produktów do biznesów e-commerce naszych partnerów w Polsce i zagranicą. Dlatego koncentrujemy się na szerokiej i zróżnicowanej ofercie, którą łatwiej wyeksponować w ofercie internetowej i korzystnie sprzedać" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 18,05 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 062,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)