We wrześniu 2021 roku "Badanie i Raport Koszyk Zakupowy" wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 226,97 zł, co oznacza wzrost o 2,68 zł, czyli o 1,2 proc. w porównaniu do sierpnia br. Zaznaczono, że wzrost cen zaobserwowano w 7 na 11 analizowanych sieci. Napisano, że najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan, gdzie średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 204,47 zł, natomiast najwyższą wartość koszyka we wrześniu br. eksperci ASM Sales Force Agency odnotowali w sieci Cash&Carry, "gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 248,67 zł, czyli o ponad 21 proc. więcej niż w najtańszych sklepach Auchan".

W raporcie napisano, że największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci E.Leclerc (3,76 proc.). Eksperci zauważyli też, że najwięcej produktów z cenami minimalnymi (17) oferował Auchan, natomiast najmniej Biedronka (1 produkt) oraz Intermarché (3 produkty). Wskazano również, że we wrześniu najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach, gdzie średnia cena koszyka wyniosła 217,17 zł.

Zaznaczono, że spośród 11 analizowanych sieci, w sześciu odnotowano spadek cen wobec 2020 roku. Były to - jak napisano - min.: Makro (-11,02 proc.), Lidl (-8,89 proc.) czy E.Leclerc ( -4,52 proc.), przy czym największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Makro, w której średnia cena we wrześniu 2021r. była niższa o 26,26 zł niż przed rokiem.

Wyliczono, że koszyk złożony z najtańszych produktów kosztował we wrześniu 180,29 zł (więcej o 3,98 zł niż w sierpniu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 288,63 zł (mniej o 0,38 zł niż w sierpniu).

W "Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy" przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). Wskazano, że w największym stopniu w skali roku staniały produkty sypkie (17,59 proc.), natomiast największy wzrost cen (27,78 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych