Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Reklama

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku, podano.

"Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie. Na Allegro mamy już najlepszy i najbardziej konkurencyjny wybór ofert w regionie. Przygotowujemy też wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln zł obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7% środkami pieniężnymi i nowym długiem oraz w ok. 46,3% akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Przewiduje się, że po finalizacji transakcji dźwignia Allegro pro-forma nie przekroczy 3,0x. Finalizacja transakcji podlega standardowym procesom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r., podsumowano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)