W miesiącach maj-wrzesień 2021 r. odnotowano wzrost obrotów lub minimalny spadek względem analogicznych okresów 2019 r. - wskazano w raporcie CBRE. Według ekspertów "wizyty klientów w centrach handlowych są aktualnie bardziej nakierowane na cel zakupowy niż przed pandemią, stąd cały rynek nie zwalnia".

Reklama

Jak zaznaczono w raporcie, w maju br. ponownie otwarto obiekty handlowe, które stopniowo zaczęła odwiedzać coraz większa liczba osób. "We wrześniu 2021 r. odwiedzalność zbliżyła się nawet do poziomu z września 2019 r. Zmiana wyniosła zaledwie -2 proc." - wskazano. Przyznano, że w żadnym miesiącu od czasu wybuchu COVID-19 nie przekroczono wskaźników sprzed pandemii.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wydatków. "W okresie maj-wrzesień 2021 r. odnotowano wzrost obrotów lub ich spadek był minimalny. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w lutym 2021 r., kiedy spadek wyniósł jedynie 3 proc. wobec lutego 2019 r." - przekazano.

Mariusz Majkowski, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych CBRE, cytowany we wtorkowej informacji firmy, zwrócił uwagę, że niemal w całym okresie trwania pandemii, spadki obrotów "były relatywnie mniejsze niż spadki odwiedzalności". Według niego świadczy to o tym, że konsumenci są przywiązani do tej formy robienia zakupów i nie zamierzają z niej rezygnować.

"Wolą jednak aktualnie wybrać się do centrum handlowego rzadziej, ale za to na większe zakupy" - ocenił. Dodał, że wzrosło znaczenie parków handlowych, zwłaszcza w mniejszych miastach. "To właśnie ten format dominuje w tym roku jeżeli spojrzymy na podaż" – stwierdził.

Według autorów raportu dobre wyniki sprzedażowe wpływają na całą branżę, "która nie zwalnia". Zwrócono uwagę, że całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wynosi obecnie 12,02 mln metrów kw. - od stycznia do września br. rynek powiększył się o 140 tys. metrów kw. nowej przestrzeni handlowej, na którą składa się 15 nowych obiektów i 4 rozbudowy. Ponad połowę nowej powierzchni tworzą parki handlowe w małych miastach.

"W budowie pozostaje 250 tys. metrów kw., spośród których ukończenie 140 tys. metrów kw. przewidziane jest do końca 2021 r." - wyliczono. Oceniono, że "nowa podaż w tym roku może być o 8 proc. wyższa niż w 2020 r. i porównywalna z powierzchnią dostarczoną na rynek w 2019 r.".

Zwrócono uwagę, że czynsze umowne w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą 100-130 euro za mkw. miesięcznie w Warszawie oraz 40-60 euro za mkw. miesięcznie w innych największych miastach Polski. "Sytuacja rynkowa spowodowała, że najemcy zyskali możliwość negocjacji lub renegocjacji czynszów efektywnych, podnosząc swoje oczekiwania względem zachęt w postaci np. większej kontrybucji właściciela obiektu w kosztach przygotowania powierzchni lokalu czy dłuższych okresów zwolnienia z czynszu" - zaznaczono.