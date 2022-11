"Strategia Lidl Polska opiera się na najlepszym odpowiadaniu na potrzeby naszych klientów. Oferowanie produktów wysokiej jakości, w atrakcyjnych niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony jest dla nas najważniejsze! Te działania są możliwe dzięki pracy całego zespołu - bardzo doceniam zaangażowanie każdego naszego pracownika! Celem naszej firmy jest zapewnienie zespołowi możliwości rozwoju i awansów, wysokich wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych. Od stycznia 2023 roku wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów ponownie wzrosną. Dodatkowo powstanie ok. 1 400 nowych miejsc pracy. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk wydamy łącznie ponad 230 mln zł. Jestem dumny z całego naszego zespołu tworzącego firmę Lidl Polska" - powiedział prezes Lidl Polska Włodzimierz Wlaźlak, cytowany w komunikacie.

Ile można zarobić?

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4 200 zł brutto do 5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 4 400 zł brutto do 5 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4 600 zł brutto do 5 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę, wskazano w informacji.

W przypadku pensji załogi magazynów po podwyżkach wyniesie ona od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5 050 zł brutto do 5 500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 300 zł brutto do 5 800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5 650 zł brutto do 6 050 zł brutto, podano także.

"Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6 700 zł brutto do 7 000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7 000 zł brutto do 7 400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7 800 zł brutto do 8 300 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł" - czytamy dalej.

