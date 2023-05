Zysk operacyjny wyniósł 375,7 mln zł wobec 262,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 458,2 mln zł wobec 332,82 mln zł zysku rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 8,3%, podczas gdy rok temu było to 8,6%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5544,29 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 3854,26 mln zł rok wcześniej (wzrost o 46,3% r/r).

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2023 r. 27,2%, po wzroście o 20,4% w analogicznym okresie 2022 r." - czytamy w raporcie.

W I kw. 2023 r. Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy. Na koniec marca 2023 r. sieć Dino obejmowała 2 210 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej 869,4 tys. m2 (+18% r/r). Rok wcześniej, w I kw. Dino Polska uruchomiła 66 sklepów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 222,92 mln zł wobec 141,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Plan wzrostu liczby sklepów o niskich kilkanaście procent

Dino Polska podtrzymuje, że planuje w tym roku zwiększyć liczbę sklepów o niskich kilkanaście procent, podała spółka. Dino Polska spodziewa się, że rosnące ceny w gospodarce mogą ograniczać skłonność konsumentów do zakupów, a jednocześnie - wywierać presję na rentowność Grupy.

"Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego; zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r." - czytamy w raporcie kwartalnym.

W marcu Dino Polska informowało, że planuje w tym roku zwiększyć liczbę sklepów o niskich kilkanaście procent, podchodząc z większą ostrożnością do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy placówek.

Ponadto wśród czynników, które będą miały wpływ na działalność i wyniki Dino wymieniono: "Rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych, które w przypadku zbyt wysokiego tempa wzrostu mogą w negatywny sposób przekładać się na siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy, a tym samym na wartość sprzedaży w sklepach Dino; […] rosnące ceny towarów rolnych oraz rosnące koszty produkcji żywności, a tym samym wzrost cen po jakich sieci handlowe nabywają produkty od producentów żywności; ponadto wysoka inflacja wpływa także na koszty operacyjne Grupy Dino Polska i łącznie wyżej wymienione czynniki mogą wywierać presję na rentowość Grupy".

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.