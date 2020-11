Biała Podlaska, Lublin i Puławy w województwie lubelskim; Stalowa Wola i Tarnobrzeg w woj. podkarpackim; Kielce i Sandomierz w świętokrzyskim oraz Odolanów w wielkopolskim. To jedyne w całym kraju wolne częstotliwości naziemne. Jeśli ktoś chce dziś uruchomić nowe radio – może to zrobić tylko na małym rynku lokalnym.

Żeby nadawać program ogólnokrajowy, trzeba iść do internetu. Zaletą takiego radia jest uniknięcie ogromnych kosztów związanych z emitowaniem programu naziemnego. Wadą – że także po stronie przychodów kwoty są zdecydowanie niższe niż w tradycyjnej rozgłośni.

Hojność patronów

Twórcy Radia 357 obliczyli, że na stację internetową potrzebują 350 tys. zł miesięcznie. Na rozbieg – żeby nadawać 10–12 godzin dziennie. Postawili na finansowanie crowdfundingowe. Niewiele już im brakuje. Od początku października w serwisie Patronite zebrali ponad 500 tys., z czego przeszło 300 tys. to wpłaty, które darczyńcy – ok. 13 tys. osób – zobowiązali się wnosić co miesiąc. Radio ma wystartować w grudniu. Na razie puszcza w sieci pojedyncze audycje.

W ten sposób byli dziennikarze Programu III Polskiego Radia starają się dać nowe życie dawnej Trójce. W projekt zaangażowali się m.in. Kuba Strzyczkowski – do sierpnia dyrektor PR 3 – Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, Tomasz Michniewicz, Piotr Stelmach, Marcin Łukawski, Michał Olszański, Katarzyna Borowiecka, Agnieszka Obszańska, Iza Woźniak i Katarzyna Kłosińska.

Reklama

Stacja nie będzie emitować reklam. „Żadnej Barbary, żadnego Mariana i żadnej maści na hemoroidy. Nie znosimy spotów reklamowych tak samo jak Państwo. Szkoda czasu na bloki reklamowe” – zarzekają się jej twórcy.

Są już drugą grupą byłych dziennikarzy radiowej Trójki, która po – mniej lub bardziej dobrowolnym rozstaniu z radiem publicznym – uruchamia działalność w internecie. 10 lipca o godz. 6 audycją „Poranna Manna” Wojciecha Manna rozpoczęło nadawanie Radio Nowy Świat. Można go słuchać online: ze strony internetowej stacji, w aplikacjach dostępnych na systemy operacyjne iOS i Android, a także na platformach radia internetowego, m.in. Open.fm, WP Pilot (obie należą do Wirtualnej Polski), TuneIn, Canal+, Toya.