"Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną, a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, są Kino, Gastronomia, Internet i Radio" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że zarząd kontynuuje inicjatywy poprawiające wyniki operacyjne grupy oraz prowadzi działania wspierające bezpieczeństwo finansowe i płynnościowe spółki oraz całej Grupy Agora, licząc się z możliwością powrotu pandemii w dalszej części roku.

W I kw. 2021 r. Grupa Agora odnotowała stratę na poziomie wyniku EBITDA w wysokości 8,1 mln zł., a strata grupy na poziomie EBIT wyniosła 49,5 mln zł. W tym okresie grupa zanotowała stratę netto w wysokości 59,4 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowiła 56,3 mln zł.

Strata grupy na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła 18,4 mln zł. Strata grupy na poziomie EBIT w tym ujęciu stanowiła w pierwszym kwartale 2021 r. 42,4 mln zł, a strata netto prezentowana bez wpływu standardu MSSF 16 to 46,1 mln zł.

W I kw. 2021 r. przychody Grupy Agora wyniosły 146 mln zł i były niższe o 49,6% r/r.

"O poziomie wpływów grupy w omawianym okresie zdecydowały trwająca pandemia COVID-19 i jej skutki dla poszczególnych biznesów grupy związane ze spadkami przychodów. Segmentem, który został najmocniej dotknięty efektami pandemii, był Film i Książka ze względu na fakt, że w pierwszym kwartale 2021 r. kina sieci Helios pozostawały zamknięte. Z tego powodu grupa nie odnotowała żadnych wpływów z działalności kinowej w okresie styczeń-marzec 2021 r. Istotne ograniczenie działalności dotknęło również spółkę Next Film, która nie miała możliwości wprowadzania produkcji filmowych do kin, co przełożyło się na istotny spadek jej wpływów" - czytamy w raporcie.

"Przychody z działalności gastronomicznej były nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie 2020 r., ale wynikało to jedynie ze zmniejszenia skali działalności spółki Foodio Concepts, która została sprzedana w drugim kwartale 2020 r. Wpływy spółki Step Inside Sp. z o.o. były wyższe niż rok wcześniej ze względu na wzrost liczby restauracji. Przychody Wydawnictwa Agora były niższe niż w pierwszym kwartale 2020 r. głównie z powodu niższych wpływów z działalności muzycznej. Kolejnym segmentem, którego przychody były niższe niż rok wcześniej był segment Reklama Zewnętrzna. Spadek wpływów w tym obszarze biznesowym o 49,8% do 16 mln zł wynikał głównie z ograniczenia wydatków na reklamę na nośnikach reklamy zewnętrznej. W segmencie Prasa spadek wpływów wyniósł 11,8%, do kwoty 46,3 mln zł. Zdecydowały o tym głównie niższe wpływy z działalności poligraficznej, głównie w związku ze spadkiem wolumenu zamówień na usługi druku. Drugim istotnym czynnikiem oddziałującym na poziom przychodów Prasy były niższe o 7,7% wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pomimo wyższych wpływów ze sprzedaży dostępów do treści Wyborcza.pl oraz niższe wpływy ze sprzedaży reklam" - napisano dalej.

W segmencie Radio wpływy zmniejszyły się o 15,3% do 19,9 mln zł, również z powodu ograniczeń wydatków reklamowych na rynku. Nieznaczny spadek przychodów w segmencie Internet wynikał głównie ze zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w tym obszarze (zbycie części przedsiębiorstwa Plan D Sp. z o.o. - dawniej Domiporta Sp. z o.o., ograniczenia sprzedaży usług programistycznych przez Yieldbird oraz niższe wpływy grupy HRlink), podano także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)