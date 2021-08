Jeśli zakup dojdzie do skutku, to Iliad połączy w Polsce siły wiodących graczy z rynku telekomunikacyjnego oraz telewizji płatnej i będzie mógł łączyć pakiety usług mobilnych i stacjonarnych. Przejęcie UPC z jego stacjonarną siecią szerokopasmowego dostępu do internetu zgadza się z zapowiedziami prezesa Iliada Thomasa Reynauda, że rozwój takiej infrastruktury należy do priorytetów Playa.