Gdy Netflix zaczynał swoją zagraniczną ekspansję, to jego działalność opierała się na eksporcie hollywoodzkich filmów i seriali telewizyjnych do innych krajów. Dzisiaj firma oferuje swoje usługi w ponad 190 krajach i wykorzystuje swój zasięg do wdrażania zupełnie innej strategii. Idealnym jej odzwierciedleniem jest wielki sukces serialu „Squid Game”, który stał się najczęściej oglądaną produkcją w historii platformy. Co sprawia, że globalna strategia Netflixa w zakresie produkcji kontentu działa?

Strategia ta polega na produkowaniu seriali w różnych krajach i dążeniu do tego, by były one mocno osadzone w lokalnym kontekście kulturowym. Zdaniem Minyoung Kim, która odpowiada za strategię Netflixa w zakresie tworzenia treści w regionie Azja-Pacyfik, to najbardziej wierne lokalnym warunkom produkcje będą się najlepiej sprzedawały na globalnym rynku.

Kolejnym przykładem sukcesu powyżej zarysowanej strategii jest wyprodukowany we Francji serial „Lupin”, który został zaprezentowany na początku tego roku. Globalna widownia coraz szerzej otwiera się na obcojęzyczne propozycje.