Nigel Ng zdobył wielką popularność w 2020 roku dzięki wykreowanej przez siebie postaci Wujka Rogera (Uncle Roger), zniesmaczonego Azjaty w średnim wieku krytykującego w prześmiewczy sposób zachodnich kucharzy próbujących gotować azjatyckie dania. Filmik, który stał się przełomowy dla kariery Ng, ma obecnie niemal 39 mln odtworzeń na YouTube.

W ubiegłym tygodniu Ng opublikował na Twitterze, który nie jest dostępny w Chinach, zwiastun swojego najnowszego skeczu, dopisując, że "Wujek Roger zostanie anulowany". W klipie żartował z takich tematów jak zakrojona na szeroką skalę inwigilacja w Chinach, system zaufania społecznego czy kwestia Tajwanu.

"Ze względu na naruszenie odpowiednich przepisów…"

Profile Ng na chińskich platformach Weibo (odpowiednik Twittera), billibili (YouTube) i Douyin (chińska wersja TikToka) zostały zablokowane - podał hongkoński niezależny portal HKFP. Na profilu komika na Weibo, gdzie jest obserwowany przez ponad 400 tys. osób, można przeczytać komunikat: "Ze względu na naruszenie odpowiednich przepisów, to konto zostało zablokowane".

Na nagraniu widać, jak Wujek Roger, ubrany w charakterystyczną pomarańczową koszulkę polo, zaczepia obecnego na widowni nastolatka, który przyznał, że jest z Kantonu w południowych Chinach, na co Wujek Roger zareagował słowami: "Dobry kraj, dobry kraj, musimy to teraz powiedzieć, prawda? Wszystkie telefony na podsłuchu" - rzucił Ng. "Niech żyje prezydent Xi!" - powtarza, dwukrotnie klepiąc się po kieszeni. "Uff, moje punkty z systemu zaufania społecznego poszły w górę" - dodaje.

Następnie Ng pyta, czy ktoś z widzów pochodzi z Tajwanu. "To nie jest prawdziwy kraj. Mam nadzieję, że pewnego dnia ponownie dołączycie do ojczyzny" - mówi, wywołując śmiech publiczności. "Jedne Chiny" - wykrzykuje, nawiązując do zasady "jednych Chin", doktryny politycznej Pekinu, która stwierdza, że są "tylko jedne Chiny, a Tajwan jest ich częścią".

Ponad 8 mln wyświetleń

W poniedziałek rano Ng ponownie opublikował nagranie na Twitterze, pisząc: "Z jakiegoś powodu ten klip zyskał mnóstwo wyświetleń w miniony weekend. Zastanawiam się dlaczego". Filmik został odtworzony na Twitterze i YouTube w sumie ponad 8 mln razy.

Nigel Ng już raz musiał przepraszać w chińskich mediach społecznościowych. W styczniu 2021 roku nagrał z Mike'iem Chenem, YouTuberem, który jest znanym krytykiem Pekinu, filmik, w którym krytykowali przepis na pierogi. Ng następnie usunął wideo i przeprosił chińskich fanów, mówiąc, że klip wywarł "zły wpływ społeczny". "Nie byłem świadomy jego poglądów politycznych i wcześniejszych niepoprawnych uwag na temat Chin" - napisał.