Ogłoszenie o zwolnieniach w Tesli pojawiło się w kwietniu, kiedy Elon Musk rozesłał do całej firmy e-mail, w którym informował pracowników o konieczności zwolnienia ponad 10 proc. personelu. Bloomberg podał wówczas, że Musk dążył do redukcji personelu o 20 proc., a ta liczba mogła być jeszcze przez niego podwyższona. W rozmowie telefonicznej o wynikach spółki za pierwszy kwartał z końca kwietnia powiedział, że efektywność Tesli po „długim okresie koniunktury”, który rozpoczął się w 2019 roku, spadła o 25–30 proc.

„Wprowadziliśmy pewne poprawki po drodze” – podał Musk w rozmowie. „Ale nadszedł czas, aby zreorganizować firmę na potrzeby kolejnej fazy wzrostu”.

W czerwcu Tesla nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz.

Koniec działu baterii Tesli

Przynajmniej w jednym przypadku redukcja zatrudnienia Muska poszła za daleko. Tesla rozwiązała swój zespół Supercharger , który składał się z setek pracowników, w tym z liderki, Rebeki Tinucci. Jak wynika z postów na LinkedIn, firma później ponownie zatrudniła część tych osób.

Problematyczne "występy" Muska

Szersze cięcia zbiegają się ze spadkiem sprzedaży Tesli, którą firma wiąże ze starzejącą się ofertą pojazdów elektrycznych i rosnącą konkurencją w Chinach. Na to nakłada się również pogorszenia się wizerunku marki, co niedawne badanie opinii publicznej przypisuje częściowo „wybrykom” i „politycznym tyradom” Muska. W pierwszym kwartale Tesla odnotowała 9 proc. spadek rocznych przychodów, co stanowi największy cięcie od 2012 roku.

Problemy branży motoryzacyjnej

W całej branży motoryzacyjnej wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych ostro wyhamował po dwóch latach szybkiego rozwoju. Korekta był szczególnie dotkliwy w przypadku Tesli, której Model Y był najlepiej sprzedającym się samochodem na świecie w 2023 roku.

Zwolnienia grupowe w Tesli

Pracownik Tesli, który poprosił o zachowanie anonimowości, powiedział CNBC, że niektórzy pracownicy fabryki obawiają się, że w zależności od wyników za drugi kwartał, w lipcu mogą nastąpić kolejne zwolnienia. Oczekuje się, że Tesla opublikuje raport dotyczący produkcji i dostaw za drugi kwartał w pierwszym tygodniu lipca. Musk obiecał inwestorom, że firma wkrótce opublikuje nowy „Master Plan”, który będzie jego czwartym, a Tesla 8 sierpnia ujawni swój projekt „dedykowanej robotaxi”.