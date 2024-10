Po ostatnich wzrostach cen akcji Tesli Elon Musk umocnił swoją pozycję na szczycie listy najbogatszych ludzi świata, według indeksu miliarderów Bloomberga.

Czwartkową sesję akcje Tesli zakończyły 22 proc. wzrostem, po tym, jak producent samochodów elektrycznych odnotował największy kwartalny zysk od lata 2023 roku.

Zysk Muska był trzecim co do wielkości w jego historii i zwiększył jego majątek do 270,3 mld dolarów. Majątek Jeffa Bezosa, drugiego na liście najbogatszych ludzi świata jest o 61 miliardów dolarów mniejszy.

Papierowe zyski Muska

Akcje i opcje Tesli stanowią około trzech czwartych majątku Muska. Kontroluje on blisko 13 proc. akcji Tesli. Poza tym w jego posiadaniu są jeszcze duże udziały w SpaceX, które na rynkach prywatnych wyceniane są na ponad 200 miliardów dolarów. Musk jest też właścicielem większościowym platformy mediów społecznościowych X i firmy zajmującej się sztuczną inteligencją xAI.

Ambicje Muska są jeszcze większe. Jego prognoza na przyszły rok przewiduje nawet 30 proc. wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych. Ogłosił również, że kanciasty pick-up Tesli, Cybertruck po raz pierwszy wygenerował kwartalny zysk.

Wzrost odnotowany w trzecim kwartale tego roku nastąpił po czterech kolejnych kwartałach rozczarowujących zysków największego na świecie producenta pojazdów elektrycznych, który podobnie jak cała branża zmagał się ze spowolnieniem popytu konsumenckiego.