Wyniki Tesli za trzeci kwartał podane przez firmę nieco odbiegały od oczekiwań analityków z Wall Street, ankietowanych przez LSEG.

Reklama

Jak podała firma, w trzecim kwartale zysk przypadający na jedną akcje Tesli był na poziomie 72 centy, podczas gdy analitycy przewidywali, że zysk na akcję wyniesie 58 centów. Przychody spółki wyniosły w trzecim kwartale 25,18 mld USD, w porównaniu z oczekiwanymi na poziomie 25,37 mld USD.

W porównaniu do kwartału sprzed roku przychody wzrosły o 8 proc.. W trzecim kwartale 2023 r. przychody Tesli zamknęły się kwotą 23,35 mld USD. Tymczasem dochód netto wzrósł do około 2,17 mld USD, czyli 62 centów na akcję, z 1,85 mld USD, czyli 53 centów na akcję rok wcześniej.

Reklama

Marże zysku wspomagana kredytami na CO2

Marże zysku zostały wzmocnione przez 739 mln USD przychodów z tytułu odsprzedaży niewykorzystanych kredytów regulacyjnych uprawniających do emisji CO2 dla branży motoryzacyjnej. Producenci samochodów są zobowiązani do uzyskania określonej liczby kredytów regulacyjnych każdego roku. Jeśli nie mogą osiągnąć celu, mogą kupić kredyty od firm takich jak Tesla, która ma nadmiar kredytów, ponieważ produkuje wyłącznie pojazdy elektryczne.

Przychody z branży motoryzacyjnej wzrosły o 2 proc. do 20 miliardów dolarów z 19,63 miliarda dolarów w tym samym okresie rok wcześniej i są mniej więcej na tym samym poziomie od końca 2022 roku. Przychody z wytwarzania i magazynowania energii wzrosły o 52 proc. do 2,38 miliarda dolarów, podczas gdy usługi i inne przychody, które obejmują przychody z napraw pozagwarancyjnych pojazdów Tesla, wzrosły o 29 proc. do 2,79 miliarda dolarów.

Musk przewiduje 20-30 proc. wzrost produkcji w przyszłym roku

Dyrektor generalny Elon Musk powiedział podczas telekonferencji dotyczącej wyników, że przypuszcza, iż sprzedaż pojazdów elektrycznych w przyszłym roku wzrośnie o 20 do 30 proc., ze względu na wprowadzenia na rybek tanich modeli i pojawienie się pojazdów autonomicznych.

W prezentacji dla akcjonariuszy Tesla stwierdziła, że Cybertruck stał się trzecim najlepiej sprzedającym się w pełni elektrycznym pojazdem w USA, zaraz za Modelem 3 i Modelem Y. Tesla. Niestety dokładniejszych danych nie ma, bo firma nie podaje wyników sprzedaży według modelu.

Pickup Tesli zmagał się z problemami jakościowymi, mimo to w trzecim kwartale w USA Tesla sprzedała ponad 16 tys. Cybertrucków, zgodnie z szacunkami Kelley Blue Book. Z komunikaty producenta wynika, że Cybertruck „po raz pierwszy osiągnął dodatnią marżę brutto”.

Na początku tego miesiąca Tesla poinformowała o dostawach pojazdów w trzecim kwartale na poziomie 462 890. Firma poinformowała również, że wyprodukowała 469 796 pojazdów elektrycznych w trzymiesięcznym okresie kończącym się 30 września.