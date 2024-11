Prezydent elekt USA Donald Trump powierzył dyrektorowi Tesli i SpaceX zadanie wyeliminowania marnotrawstwa z rządu federalnego. W nowej roli Elon Musk pomoże kierować polityką w szerokim zakresie kwestii i organów rządowych, w tym tych, które regulują jego liczne interesy biznesowe – donosi CNN.

Reklama

Bogactwo Muska powstało dzięki pożyczkom i kontraktom rządowym

Przykładowo, Musk i Trump oglądali razem we wtorek wieczorem start rakiety SpaceX, która pewnego dnia może zabrać ludzi z powrotem na Księżyc, a może nawet na Marsa. Kwota, jaką Stany Zjednoczone przeznaczą na te wysiłki, będzie miała ogromny wpływ na sukces finansowy SpaceX.

Reklama

Według niektórych badaczy, niewielka część bogactwa Muska jest zasługą podatników. Musk jest wart szacunkowo 326 miliardów dolarów, zgodnie z danymi Bloomberga. Jego firmy otrzymały „tylko” dziesiątki miliardów z kontraktów i programów rządowych.

Ale pod innymi względami praktycznie całą jego wartość netto można przypisać pomocy rządowej. Tesla i SpaceX rozpoczęły działalność – i przetrwały wczesne dni – dzięki pomocy ze strony polityki stanowej i federalnej, kontraktów rządowych i pożyczek. „Fundamentem sukcesu finansowego Muska był rząd Stanów Zjednoczonych” – powiedział Daniel Ives, analityk technologiczny Wedbush Securities.

Wartość Tesli i SpaceX a ich zyski

Wartość Tesli i SpaceX nie wynika z ich dotychczasowych zysków. Zamiast tego ich wartość pochodzi z inwestycji w ich przyszłą wartość. Według szacunków Bloomberga, od czasu wyborów Trumpa wartość netto Muska wzrosła o 64 miliardy dolarów, czyli o prawie 25%. Częściowo opiera się to na założeniu, że przyszły wzrost będzie łatwiejszy, ponieważ Musk będzie doradzał prezydentowi na tematy takie jak sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy i finansowanie agencji, które przysporzyły jego firmom kłopotów regulacyjnych.

Tesla otrzymała pomoc rządową już na początku

Tesla otrzymała w przeszłości stosunkowo skromne kontrakty rządowe. Otrzymała jednak ogromną pomoc w rozpoczęciu działalności. W styczniu 2010 r. Tesla rozpoczynała działalność i sprzedała mniej niż 2000 samochodów. Następnie firma otrzymała niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 465 milionów dolarów od Departamentu Energii, na kilka miesięcy przed pierwszą ofertą publiczną. Dzięki pożyczce firma opracowała samochód Model S i spłaciła pożyczkę wcześniej dzięki wpływom z dodatkowej sprzedaży akcji w 2013 roku.

Gdy Tesla zaczęła sprzedawać samochody, ulga podatkowa w wysokości 7500 dolarów dla nabywców pojazdów elektrycznych pozwoliła sprzedawać amerykańskie e-auta po wyższej cenie niż rynek mógłby na to pozwolić w innym przypadku.

Musk zachęcał nadchodzącą administrację Trumpa do zniesienia ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów. Wydaje się to sprzeczne z interesami Tesli, ale byłoby ciosem dla uznanych producentów samochodów, którzy chcą zdobyć udział w amerykańskim rynku pojazdów elektrycznych. Ci starsi producenci samochodów musieliby zaakceptować większe straty ze sprzedaży pojazdów elektrycznych lub wycofać się z oferty, co zmniejszyłoby konkurencję dla Tesli.

Finansowe korzyści z przepisów dotyczących pojazdów elektrycznych

Jednak najbardziej znaczące wsparcie finansowe Tesli pochodzi ze sprzedaży kredytów regulacyjnych, które inni producenci samochodów kupują w celu zapewnienia zgodności z przepisami stanowymi i federalnymi mającymi na celu redukcję gazów cieplarnianych. Pieniądze nie pochodzą od podatników, ale bez rządowych regulacji nie byłoby miliardów płynących do kasy Tesli.

Sprzedaż kredytów stanowiła prawie 25% przychodów w 2008 r. i 10% przychodów w ciągu następnych pięciu lat. W historii Tesli sprzedaż kredytów regulacyjnych przyniosła prawie 11 miliardów dolarów, z czego wszystkie trafiły bezpośrednio do jej wyników finansowych.

Wartość SpaceX zależy od NASA

Nawet bez swoich udziałów i opcji w Tesli Musk nadal byłby prawdopodobnie wart ponad 100 miliardów dolarów i byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie. SpaceX zostanie prawdopodobnie wyceniony na około 250 miliardów dolarów w nadchodzącej rundzie finansowania od inwestorów, podał Reuters. Chociaż SpaceX nie ujawnił udziałów Muska, szacunki są bliskie 50%.

Wsparcie podatników dla SpaceX pochodzi z bezpośrednich kontraktów rządowych, które są warte miliardy. SpaceX podpisał kontrakty o wartości prawie 20 miliardów dolarów. Najważniejszy kontrakt był wart 1,6 miliarda dolarów i obejmował wykonanie 12 misji zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Umowa pozwoliła SpaceX na ukończenie rakiety Falcon 9 oraz kapsuły Dragon. Firma wygrała również kontrakt o wartości 3 miliardów dolarów na opracowanie kolejnego pojazdu do transportu astronautów na Księżyc. Tak jak inni kontrahenci NASA, SpaceX korzysta z dostępu do pracowników i wiedzy agencji. Jeśli administracja Trumpa zwiększy finansowanie wysiłków NASA na rzecz powrotu na Księżyc i podróży na Marsa, wartość SpaceX może wzrosnąć do 500 miliardów dolarów lub więcej.