W piątek odbyła się telekonferencja na temat wyników finansowych GK JSW za I półrocze 2020 r.

W jej trakcie, przedstawiciele grupy przekazali, że pandemia koronawirusa oraz utrzymujące się niskie ceny węgla metalurgicznego (koksowego) mocno wpłynęły na półroczne wyniki grupy kapitałowej JSW. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedstawiciele grupy byli pytani, kiedy należy się spodziewać informacji dotyczącej przyznania bądź nie pożyczki od PFR.

"Martwi nas potencjalny drugi lockdown. Wiemy, że PFR dokonuje w tej chwili analizy due diligence naszego wniosku. I ciężko nam odpowiedzieć na pytanie, kiedy te środki zostaną nam przyznane. Natomiast wydaje nam się, że z informacji, które przesłaliśmy do PFR, jest duża świadomość, że te środki są nam potrzebne w wyniku tego, że koronawirus mocno wpłynął na nasz rynek i nie chcielibyśmy, aby wpływał na firmę w tak dotkliwy sposób w kolejnych okresach" - powiedział podczas telekonferencji wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Radosław Załoziński.

Jak dodał, "te środki chcielibyśmy otrzymać na jesieni tego roku, natomiast nie wszystko jest zależne od nas".

15 lipca JSW złożyła wniosek do PFR w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm o wsparcie finansowe w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Wniosek dotyczy finansowania w formie pożyczki preferencyjnej na pokrycie skutków COVID-19 w kwocie 750 mln zł oraz pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

"Cała ta kwota o którą wnioskowaliśmy, łącznie 1 mld 750 mln zł według naszego rozpoznania, które zrobiliśmy analizując regulamin PFR będzie udzielona w formie pożyczek. Nie zakładamy, że będą one zamienione na kapitał. I jeżeli chodzi o czas zwrotu - to zgodnie z regulaminem - wydaje mi się, że to jest okres do czterech lat. Jeśli chodzi o wartość umorzenia - będzie to jeszcze przedmiotem rozmów między nami a PFR. Jest robiony teraz due diligance, który będzie odpowiadał na to pytanie" - wyjaśnił.

Wiceprezes zarządu ds. technicznych i operacyjnych Artur Dyczko, przekazał, że decyzja PFR jest "kluczowa".

"Naszymi klientami są partnerzy zagraniczni, którzy w tej chwili też mają swoje strategie do aktualizacji. Liczymy na to, że to ożywienie będzie większe i będzie to widać również w poziomie cen, który jest dla nas najistotniejszy. Natomiast strategię chcielibyśmy zaktualizować, mając taką głęboką nadzieję - ten PFR jest dla nas kluczowy. To jest dla nas kluczowa rzecz. Bez dwóch zdań pandemia dotknęła nas mocno i odcisnęła bardzo mocne piętno na naszej działalności. (...) Nie chcemy zmieniać strategii, ta strategia jest dobra. A w tej chwili po prostu potrzebujemy wsparcia" - powiedział.

Dodał, że środki te potrzebne są, "by nie zatrzymać procesów inwestycyjnych, kluczowych dla nas, ale i regionu".

Prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, wskazał z kolei, że JSW jest stabilizatorem sytuacji gospodarczej w dużej części Śląska. "Mamy pewną wiedzę na temat epidemii. Natomiast ta wiedza jest niekompletna. Potencjalna druga fala - jest to zagrożenie" - powiedział. Dodał, że spółka będzie chciała utrzymać nakłady na roboty przygotowawcze. "Poziom przynajmniej 25 ścian musi być gotowy na kolejne okresy" - przekazał.

Prezes poinformował, że koszty poniesione na walkę z pandemią SARS-CoV-2 wyniosły 72,7 mln zł, z czego 65,8 mln zł to koszty pracy.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku epidemii do czwartku koronawirusem zaraziło się łącznie 4113 osób, a wyzdrowiało 4028 (97,9 proc.). W kwarantannie nadal jest 47 pracowników.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzi działalność w oparciu o dwie główne linie biznesowe: górniczą, obejmującą wydobycie węgla (głównie metalurgicznego) oraz koksowniczą, obejmującą produkcję pełnej gamy produktów koksowniczych. Około 40 proc. wyprodukowanego w pierwszym półroczu 2020 roku przez grupę węgla metalurgicznego przetworzone zostało przez koksownie grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach.

Jeśli chodzi o akcjonariat JSW, to 55,16 proc. akcji posiada Skarb Państwa.