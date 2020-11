Kryzys pandemiczny wywarł spory wpływ na podaż, popyt i ceny srebra, jednak eksperci są spokojni: ten surowiec ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Jak odnotowuje amerykański The Silver Institute w sprawozdaniu World Silver Survey 2020, światowy popyt na srebro wzrósł o 0,4 proc. w 2019 roku do 30 848 ton. Wzrasta zapotrzebowanie na srebro w sektorach takich jak energetyka (zwłaszcza PV) oraz motoryzacja.

Czy kryzys Covid-19 uderzył w srebro?

Analitycy przewidują, że w 2020 roku z powodu kryzysu pandemicznego (a także pokłosia wojen handlowych) całkowita podaż surowca spadnie o 4 proc. do 30 424 ton, a popyt – o 3 proc. (do 29 967 ton). Według ekspertów z Metals Focus ceny srebra jeszcze przed końcem roku mocno wzrosną do poziomu 19 dolarów – mogą nawet przewyższyć cenę złota. Z kolei prognoza cenowa analityków Goldman Sachs na 2021 rok zakłada średnią cenę srebra na poziomie nawet 21,8 dolarów za uncję.

Podczas kryzysu związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wielu głównych producentów srebra zdecydowało się zawiesić działalność – zwłaszcza w Meksyku, Peru, Boliwii i prowincji Quebec w Kanadzie. Analitycy szacują, że światowa produkcja kopalni srebra spadnie w 2020 roku o 4,6 proc. do 24 813 ton. Mimo to eksperci z Goldman Sachs wskazują, że srebro niebawem wejdzie na długoterminową ścieżkę wzrostową. Jak podkreślają analitycy, rynek srebra jest stosunkowo niewielki – część inwestorów obecnych na rynku metali szlachetnych może zdecydować się na dywersyfikację portfela w kierunku srebra, co może dodatkowo wspierać wartość surowca.

Reklama

Do czego wykorzystywane jest srebro?

Ten metal szlachetny poza oczywistymi przykładami – w biżuterii oraz wyrobu sztućców czy naczyń – jest używany w elektryce do produkcji przewodników, przełączników, styków i bezpieczników; a także w optyce, fotografii, np. w kliszach do badań RTG. Metal ten ma również działania bakteriobójcze, przez co wykorzystywane jest również w medycynie. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Więcej tego surowca potrzebne jest do produkcji aut hybrydowych oraz elektrycznych niż pojazdów z silnikiem spalinowym, tak więc wraz z coraz większą popularnością elektromobilności zyskuje i srebro. Popyt przemysłowy ma być stabilny i generować pewne zyski – srebro jest niezbędnym elementem nie tylko w produkcji panelów fotowoltaicznych, a także nadajników sieci 5G. Do końca 2019 r. łączna moc solarna zainstalowana na świecie przekroczyła 600 GW, z czego w ubiegłym roku osiągnęła rekordową wartość 116 GW. Srebro jest niezbędnym materiałem i stanowi stosunkowo wysoki udział w kosztach ogniw słonecznych – służy jako przewodnik prądu elektrycznego otrzymywanego z konwersji promieniowania słońca wewnątrz ogniwa. Przemysł ogółem zużywa ok. 40 proc. światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny.

Kluczowa rola srebra w zielonej energii

Unikalne właściwości srebra sprawiają, że będzie ono odgrywać istotną rolę w umożliwieniu korzystania z całego spektrum sieci czystej energii. Od srebrnych czujników w turbinach wiatrowych, przez wykorzystanie ich w sieci energetycznej do kontroli napięcia i zasilania, po magazynowanie energii przy użyciu akumulatorów z zastosowaniem srebra – wszystko to jeszcze bardziej poprawia wydajność energii odnawialnej. Ogniwa srebrowo-cynkowe (z tlenkiem srebra), które mogą pracować przy wysokim napięciu, są bardzo stabilne i mają długą żywotność – dlatego też mogą odegrać ważną rolę w magazynowaniu energii odnawialnej.

Z kolei pojazdy BEV (battery electric vehicle) wykorzystują srebro wielorako, począwszy od półprzewodników, czujników, elementów sterujących, bezpieczników, przełączników, na wyświetlaczach kończąc. Metal ten wykorzystywany jest również w stykach i końcówkach ładowarek elektrycznych. Biorąc pod uwagę cele wyznaczone w Europejskim Zielonym Ładzie, to przemysł metali nieżelaznych odgrywa kluczową rolę w zdekarbonizowaniu gospodarki ku zeroemisyjności.

Produkcja srebra w Polsce i na świecie

Skąd pochodzi srebro na światowych rynkach? Najwięcej srebra produkują państwa Nowego Świata, zwłaszcza Meksyk i Peru. Jak podaje World Silver Survey 2020, globalna produkcja srebra spadła czwarty rok z rzędu w 2019 roku – o 1,3 proc. r/r do 26 019 ton. Był to wynik spadku jakości w dużych kopalniach srebra, niższej produkcji srebra z kopalń miedzi oraz strat związanych z problemami u niektórych głównych producentów. Eksperci spodziewają się, że światowa produkcja górnicza spadnie o 4,6 proc. r/r w 2020 roku, co oznacza spadek o 1 206 ton.

W Europie największym producentem jest Polska. Według raportu World Silver Survey 2020 spółka KGHM Polska Miedź znalazła się na drugim miejscu wśród światowych producentów srebra. Zakłady KGHM w Polsce to największa kopalnia srebra na świecie. Spółka zanotowała rekordową produkcję srebra w 2019 roku – 1 417 ton. To 18 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Choć spółka znana jest jako miedziowy gigant, to aż 12 proc. przychodów KGHM pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra. KGHM sprzedaje srebro w postaci sztabek (tzw. gąsek) oraz granulatu, którego produkcja ma miejsce w HM Głogów. Spółka rocznie wytwarza około 1200 ton tego metalu.

Według raportu World Silver Survey 2020, największym producentem na świecie jest koncern Fresnillo z siedzibą w Meksyku, zaś ostatnie miejsce na podium zajmuje międzynarodowy koncern Glencore.