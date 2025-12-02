Czy grudzień 2025 przyniesie możliwość zakupów w niedzielę, czy obowiązywać będzie zakaz handlu, który pokrzyżuje plany przedświątecznych zakupów? W 2025 roku jest osiem niedziel handlowych. Pozostałe niedziele są niehandlowe, co oznacza, że większość sklepów jest tego dnia zamknięta. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Reklama

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Sklepy otwarte w trzy niedziele. Kiedy zrobimy zakupy przed Bożym Narodzeniem?

Grudzień to czas, w którym przygotowania do świąt Bożego Narodzenia sprawiają, że domowe zapasy szybko się kończą, a wiele osób planuje większe zakupy w weekendy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę – o ile nie ma wtedy zakazu handlu. Kiedy w grudniu 2025 wypada niedziela handlowa?

Mamy dobre wiadomości dla osób planujących większe zakupy przed Bożym Narodzeniem akurat w weekend. W grudniu 2025 czekają nas aż trzy niedziele handlowe. Sklepy, takie jak Biedronka, Carrefour, Lidl czy Auchan, będą otwarte w pierwszą, drugą i trzecią niedzielę miesiąca.

Trzy niedziele handlowe w grudniu 2025. Niedziela handlowa przypada:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025 ,

, niedziela handlowa 14 grudnia 2025 ,

, niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Aż trzy niedziele bez zakazu handlu przed Bożym Narodzeniem. Dlaczego?

Zmiana wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy, która wprowadza ograniczenia handlu w Wigilię — 24 grudnia sklepy będą czynne tylko do godz. 14 lub w pełni wolne od pracy, jeśli zostanie przyjęta taka regulacja. Aby zrekompensować krótszy czas na świąteczne zakupy i uniknąć tłoku w sklepach, ustawodawca zdecydował się wprowadzić trzecią niedzielę handlową w grudniu. Dzięki temu ruch klientów rozkłada się równomiernie na kilka weekendów, co jest korzystne zarówno dla kupujących — którzy mogą spokojniej zrobić zakupy — jak i dla samych sklepów, które mają szansę zwiększyć obroty i lepiej rozplanować pracę personelu.

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Jakie sklepy będą otwarte? Zakupy w Biedronce, Lidlu i galeriach handlowych

W grudniu 2025 w niedziele handlowe sklepy będą otwarte, co daje idealną okazję do przedświątecznych zakupów. W niedziele handlowe bez zakazu handlu odwiedzić będzie można m.in. Biedronkę, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotkę, a także mniejsze sklepy spożywcze i osiedlowe punkty handlowe. Dzięki temu kupujący będą mogli wygodnie zrobić większe zakupy spożywcze przed Bożym Narodzeniem, uzupełnić produkty codziennego użytku, takie jak artykuły chemiczne, pieczywo, nabiał, mięso, słodycze czy napoje.

Nie trzeba będzie również rezygnować z wizyty w sklepach, takich jak Żabka czy Freshmarket, które pozostają otwarte w każdą niedzielę, niezależnie od zakazu handlu. W niedziele handlowe otwarte będą także galerie handlowe, w tym centra takie jak Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Manufaktura, Galeria Krakowska czy Galeria Wroclavia, gdzie poza supermarketami i sklepami odzieżowymi można znaleźć punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.

Duże sieci handlowe, w tym Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan czy Kaufland, oferują w tym czasie także atrakcyjne promocje i wyprzedaże świąteczne, przyciągając klientów szukających okazji na prezenty, artykuły spożywcze i dekoracje. Dzięki rozplanowaniu aż trzech niedziel handlowych w grudniu 2025 — 7, 14 i 21 grudnia — klienci mogą rozłożyć zakupy na kilka weekendów, unikając tłoku w sklepach, a jednocześnie mają pewność, że znajdą otwarte supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe i galerie handlowe.

Kalendarz niedziel handlowych 2025. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Pełna lista niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

12 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku.

Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.