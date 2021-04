"Pod koniec II kwartału ogłosimy strategię, prace nad jej tworzeniem przebiegają planowo, uwzględnimy w niej Europejski Zielony Ład" - powiedział Szczypiński podczas wideokonferencji.

Jak podkreślił, Grupa Azoty już teraz realizuje szereg projektów, które wpisują się w idee Zielonego Ładu.

W II kwartale 2021 roku uruchomiona zostanie pilotażowa wytwórnia kwasów huminowych, co jest efektem opracowania technologii wytwarzania substancji humusowych, poprawiających jakość i produktywność gleby.

"Po około dwóch latach zdecydujemy się na budowę wytwórni przemysłowej o określonej, wynikającej z zapotrzebowania, skali" - dodał wiceprezes.

Oprócz tego w I połowie 2021 r. planowane jest uruchomienie pierwszej pilotażowej wytwórni tworzyw biodegradowalnych.

"Istotą jest jak najszybsze wprowadzenie na rynek tworzywa biodegradowalnego. Oczywiście, nie zastąpią one tworzyw na bazie paliw kopalnych, ale chcemy znaleźć nisze dla tego produktu w tym roku" - wyjaśnił Szczypiński.

W latach 2021-2022 Grupa Azoty chce również przygotować pilotażowy projekt sekwestracji CO2 na skalę techniczną.

"Chodzi o sekwestrację CO2 z wytwórni amoniaku w Tarnowie do wyeksploatowanych złóż gazu ziemnego, które są w okolicach Tarnowa. Docelowo miałoby to ograniczyć emisję CO2 przy produkcji amoniaku o ok. 60%" - powiedział wiceprezes.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)