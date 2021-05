"Spodziewam się, że cały 2021 rok to będzie duży sukces papieru opakowaniowego, sprzedaż może wynieść nawet 25-30 tys. ton. Teraz sprzedajemy go 2-2,5 tys. ton miesięcznie" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że papier opakowaniowy produkowany przez Arctic Paper wykorzystywany jest głównie do towarów luksusowych.

Szef spółki ocenił również, że wcześniejsze przewidywania łącznego wolumenu sprzedaży papieru w Grupie Arctic Paper zbliżonego do 600 tys., a wolumenu sprzedaży celulozy wyraźnie przekraczającego 400 tys. ton w 2021 roku, mogą zostać przekroczone.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)