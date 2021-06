Patrole bezpieczeństwa wynajęte przez firmę SpaceX blokują dostęp do dwóch dróg publicznych, które są częścią kompleksu kosmicznego SpaceX. Obiekt jest położony 22 mile na wschód od Brownsville. Ostrzeżenie o możliwości pojawienia się pozwów wystosował do Elona Muska prokurator okręgowy hrabstwa Cameron Luis Saenz w liście publicznym, opublikowanym we wtorek.

„Choć SpaceX jest wartościowym członkiem naszej wspólnoty, to nie daje to prawa firmie, jej pracownikom, obsłudze i podwykonawcom, aby nie przestrzegać prawa stanu Teksas” – napisał Saenz w liście.

Luis Saenz wyjaśnił, że prokuratura zaczęła sprawdzać skargi na zachowanie SpaceX na drogach, które wystosowała grupa środowiskowa „Save RGV From LNG”. Pracownicy prokuratury próbowali przejechać Remedios Avenue oraz Joanna Street, gdzie spotkali ochroniarzy SpaceX w kamizelkach kuloodpornych. Zawrócili oni pracowników prokuratury i skierowali ich na autostradę stanową numer 4.

Personel prokuratora okręgowego poinformował, że drogi lokalne będące własnością hrabstwa zostały przemianowane oraz przebudowane lub zamknięte przez pracowników SpaceX. Jednocześnie biuro prokuratora zaznaczyło, że hrabstwo nigdy nie wydało firmie SpaceX pozwolenia na zamknięcie lub zmianę nazw ulic. W efekcie zachowanie firmy oraz jej pracowników może stanowić wykroczenie polegające na utrudnianiu ruchu na autostradzie, zaś przedsiębiorstwu grożą zarzuty karne za podszywanie się pod funkcjonariuszy publicznych.

Luis Saenz zaznaczył również, że firma mogła przekroczyć wyznaczone godziny, w których można było zamknąć autostradę stanową numer 4 z powodu testów wystrzeliwania rakiet.

Przedstawiciele SpaceX jeszcze nie skomentowali tej sytuacji.

SpaceX może blokować drogi publiczne przez 300 godzin rocznie

Zamknięcie dróg w pobliżu plaży Boca Chica oraz lokalnej ostoi dzikiej przyrody było punktem spornym firmy z grupą środowiskową „Save RGV From LNG” oraz z aktywistami z American Bird Conservancy. Przedstawiciele organizacji środowiskowych zwracają uwagę, że Federalna Agencja Lotnictwa pozwoliła SpaceX na 12 testów startu rakiet oraz 180 godzin zamknięcia dróg lokalnych rocznie. Tymczasem firma Elona Muska w 2020 roku blokowała lokalne drogi przez ponad 1100 godzin - dodają.

Porozumienie pomiędzy SpaceX a Teras General Land Office oraz hrabstwem Cameron załadowało, że drogi mogą być zamknięte przez 180 godzin w roku. Później Federalna Agencja Lotnictwa uznała, że drogi mogą być zamknięte przez 300 godzin rocznie. Tymczasem prokurator okręgowy Luis Saenz wskazał, że firma tylko w tym roku zamykała drogi przez 385 godzin. Saenz ostrzegł również SpaceX przed wykorzystywaniem lokalnej policji do pomocy przy zamknięciach dróg ponad przewidziany prawem limit.

„Jeśli SpaceX rzeczywiście przekroczyła ustalony limit godzin, to nie ma już prawnego pozwolenia na blokowanie autostrady stanowej nr 4” – zaznaczył Saenz.