W branży gier w Polsce pracuje ponad 12 tys. osób, co stanowi wzrost o 24% w stosunku do 2020 r. 25% osób zatrudnionych w branży to kobiety. Stawia to nasz kraj w światowej czołówce a wyższy odsetek w tej kategorii odnotowuje tylko Wielka Brytania. Z roku na rok polska branża gier przyciąga też coraz więcej doświadczonych pracowników z zagranicy. Aktualnie w polskiej branży gier pracuje ponad 1000 obcokrajowców, podano w komunikacie.

"Eksport generuje blisko 96% przychodów polskiej branży gier. Stany Zjednoczone pozostają kluczowym kierunkiem eksportu. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu jest Unia Europejska, w tym przede wszystkim: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Eksport na rynki azjatyckie stanowi na ten moment tylko nieco ponad 10% przychodów branży" - czytamy w komunikacie.

Wzrost przychodów branży gier w Polsce, w ujęciu rok do roku, od trzech lat utrzymuje się na poziomie blisko 30%, a w 2020 roku jeszcze bardziej przyspieszył. Wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, publikujących swoje raporty finansowe, 73% z nich odnotowało wzrost przychodów. Najszybszy wzrost odnotowały Ten Square Games, Huuuge Games i BoomBit (wszystkie trzy gry mobilne w modelu Free-to-Play), a także PlayWay, People Can Fly, Creepy Jar, Bloober Team, All in games , Forever Entertainment, 11 bit studios i QLOC, podano także.