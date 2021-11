W przygotowanym przez analityków Banku Pekao raporcie zauważono, że współczesne gospodarki nie mogą obyć się bez dobrze rozwiniętego sektora opakowań, co sprawia, że jest to rynek o wartości globalnie przekraczającej 900 mld dolarów.

Reklama

Odnosząc się do Polski analitycy zwrócili uwagę, że krajową branżę opakowaniową tworzą tysiące zróżnicowanych firm, a dużą rolę odgrywa tu sektor MŚP. Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników pokrywają ok. 45 proc. przychodów sektora.

W raporcie podkreślono, że w 2020 r. łączna wartość produkcji opakowań w Polsce wyniosła blisko 45 mld zł, a w okresie 2010-2020 średnia dynamika wyniosła 7,6 proc. Dodano, że w poszczególnych segmentach wahała się od 5 proc. dla opakowań z metali do 9 proc. w zakresie papieru i tektury, ale we wszystkich przypadkach przekraczała tempo rozwoju całego polskiego przemysłu.

"Tempo wzrostu imponuje także na tle europejskim. Zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu osiągamy jedne z najwyższych dynamik w Unii Europejskiej. Jesteśmy w piątce największych producentów opakowań, a nasz udział w eksporcie wzrósł z 6 proc. w 2010 roku do 10 proc. w 2020 roku" - wyjaśnił ekspert w departamencie analiz makroekonomicznych Banku Pekao Kamil Zduniuk.

W raporcie zwrócono uwagę, że trendu rozwojowego krajowego sektora opakowań nie zatrzymała nawet pandemia. "Przyrost o 1,2 proc. w 2020 roku (wobec spadku o ponad 3 proc. na poziomie szerokiego przemysłu) to bardzo dobry wynik, świadczący o roli sektora i jego odporności. Ta ostatnia wynika z niskiej wrażliwości na wahania głównych odbiorców opakowań (m.in. przemysłu spożywczego czy chemicznego), jak też z elastyczności samych ich producentów" - wskazano.

Bank dodał, że producentów opakowań charakteryzują również bardzo korzystne wyniki finansowe. Poinformowano, że w ostatnich latach osiągali oni rentowność netto ok. 6-8 proc. na tle średniej przetwórstwa przemysłowego wynoszącej 4,6 proc. Dodano, że towarzyszyły temu bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia, dające komfort reakcji na zmieniające się warunki otoczenia oraz możliwości dalszego rozwoju.

Pekao podkreśliło, że przed branżą opakowań stoją poważne wyzwania m.in. unijny Zielony Ład i gospodarka w obiegu zamkniętym. Producenci będą musieli dostosowywać do nowych przepisów np. licznych obowiązków informacyjnych. Obejmowani będą też opłatami i podatkami, których celem jest stymulacja maksymalnego wykorzystania ekologicznych rozwiązań projektowanych produktów. Dodatkowo producenci opakowań muszą się zmierzyć z coraz większą świadomością ekologiczną konsumentów.

"Otoczenie regulacyjne, ekonomiczne i społeczne zmusza producentów, by projektowali opakowania, które łączą w sobie wiele cech: powinny być one ekologiczne, ale miłe dla oka; proste, ale przyciągające uwagę; a jednocześnie także spełniające swoją podstawową rolę ochronną. Umiejętne łączenie tych, czasami wręcz sprzecznych celów, będzie dużym wyzwaniem dla firm w kolejnych latach i jednocześnie głównym wyróżnikiem tych, które będą gotowe najlepiej wykorzystać potencjał rynku" - wskazał Zduniuk.

Kolejnym wyzwaniem dla branż, na który zwraca uwagę bank to strona kosztowa. Podkreślono, że presja ze strony kosztów pracy, energii oraz surowców jest odczuwalna w przekroju całego sektora, choć jej wpływ jest niejednolity – zróżnicowany w zależności od poszczególnych segmentów rynku (tj. od materiałów, z których wykonane są opakowania).

Według analityków banku perspektywa rozwoju sektora opakowaniowego jest korzystna i należy spodziewać się, że będzie on rósł w kolejnych latach - tak w Polsce - jak i globalnie.

Dodano, że polski sektor opakowaniowy wciąż ma potencjał inwestycji w automatyzację niektórych obszarów produkcji i poprawę energochłonności, które mogą dodatkowo pomóc w sprostaniu wyzwaniom kosztowym.