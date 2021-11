Jak wskazuje najnowsze badanie Siemens Financial Services, główny index MiU określający zdolność firm (z branży poligraficznej, spożywczej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych) do konkurowania wynosi obecnie 50,60 pkt (w skali od 0 do 100), co w relacji do ubiegłorocznego pomiaru oznacza wzrost o 6,69 pkt. "Warto zwrócić uwagę, że wartość głównego indeksu MiU jest najwyższa z dotychczasowych pomiarów, w tym również od pierwszego, przeprowadzonego w marcu 2020 roku, tuż przed początkiem pandemii Covid-19 w Polsce" - napisano.

Reklama

Napisano, że najwyższą zdolność do zwiększenia sprzedaży w kraju i za granicą wykazuje branża przetwórstwa tworzyw sztucznych (54,72 pkt.), znacząco podniosła też możliwość konkurowania przedsiębiorstw z branży poligraficznej (53,70 pkt) oraz obróbki metali (52,93 pkt). Jedynym sektorem, w którym wartość sub-indeksu MiU obniżyła się jest branża spożywcza (41,07 pkt. Wskazano, że w przypadku branży spożywczej najbardziej na uzyskany wynik wpływa przyhamowanie inwestycji na odnowienia parku maszyn i urządzeń. Podkreślić, że obecny pomiar obejmuje również okres drugiej i trzeciej fali pandemii, w której część gospodarki była w pewnym zakresie zamrożona, np. sektor HoReCa.

Według autorów badania, obecnie firmy są w nieco innej sytuacji niż na początku pandemii. "Wielu przedsiębiorcom udało się znaleźć nowych klientów, zmodyfikować model biznesowy, który pozwala rosnąć w nowej rzeczywistości i jest bardziej elastyczny i gotowy na zmiany, aby wychodzić z kolejnych fal pandemii" - wskazał cytowany w informacji jeden z autorów badania Grzegorz Jarzębski. Zaznaczył również, że przed przedsiębiorstwami stoją jednak kolejne wyzwania m.in. związane z cenami surowców, rynkiem pracy czy inflacją.

Napisano, że obecnie blisko dwie trzecie ankietowanych firm zakup maszyn i urządzeń finansuje ze środków zewnętrznych. "W porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru, można zaobserwować wzrost o 9 pkt proc. liczby firm, które finansują maszyny i urządzenia wyłącznie ze środków zewnętrznych oraz spadek liczby podmiotów, które korzystają wyłącznie ze środków własnych" - czytamy. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska