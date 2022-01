Reklama

Reklama

"GreenX we współpracy ze swoim partnerem we wspólnym przedsięwzięciu, spółką Greenfields Exploration Ltd (GEX), pogłębił wiedzę dotyczącą projektu ARC realizowanego w północnej Grenlandii. W niedawno sporządzonym raporcie z geologicznej analizy strukturalnej sformułowany został pierwszy opis cech strukturalnych rozległego złoża siarczku miedzi i miedzi rodzimej. Ponadto w ramach stale prowadzonej analizy dokumentacji historycznej stwierdzone zostały lokalizacje występowania dwóch rodzajów mineralizacji miedzi rodzimej, co dodatkowo wzmocniło analogię projektu ARC z istotnym z gospodarczego punktu widzenia zagłębiem na Półwyspie Keweenaw w stanie Michigan w USA, którego zasoby przed wydobyciem wynosiły 16 mln ton miedzi" - czytamy w komunikacie.

Ustalenia potwierdzają opracowany wcześniej model geologiczny, wskazując na wiele nowych lokalizacji do pobrania próbek w nadchodzącym sezonie prac terenowych.

"Najnowsze dowody potwierdzające występowanie rozległego i bogato zmineralizowanego złoża miedzi w zupełnie nowej lokalizacji są bardzo obiecujące. To prawdziwie pionierska okazja do dokonania przełomowych odkryć nowych złóż miedzi" - skomentował dyrektor generalny GreenX MetalsBen Stoikovich, cytowany w komunikacie.

"Nasz niskokosztowy program analizy złóż mineralnych nabiera jeszcze większego tempa. Koncepcja nowego zagłębia szybko nabiera zasadności dzięki zebranym dowodom, a dokładność naszych wskazań jest coraz celniejsza. To istotnie zwiększy wydajność naszych nadchodzących prac terenowych" - dodał kierownik projektu dr Jonathan Bell.

W październiku 2021 r. spółka zawarła z Greenfields Exploration umowę earn-in w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie Arctic Rift Copper (ARC) położonym na Grenlandii. Łączny koszt nabycia udziałów wyniesie 10 mln AUD.

GreenX Metals Limited (wcześniej Prairie Mining Limited) to spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)