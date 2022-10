Unia Europejska dofinansuje prace studyjne dotyczące projektu zgłoszonego przez Port Police. Obejmuje on m.in. budowę węzła kolejowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police - poinformowała we wtorek Grupa Azoty.

"Projekt Portu Police został wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę" (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity koszt to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1,74 mln euro" - poinformowała Grupa Azoty we wtorek. Reklama Grupa Azoty podkreśliła, że planowane prace poprawią dostępność do portu od strony lądu i od strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. "Rozwój portu wzmocni potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym również jej największej inwestycji Polimery Police" - oceniła. Reklama "Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności" - poinformowała spółka. Poinformowała, że długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie docelowo 715 metrów. "Po raz pierwszy w historii Port Morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. To duży sukces, tym bardziej, że Port Police jest jedynym portem, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. Grupa Azoty zaznaczyła, że pozyskanie dofinansowania na prace studyjne w ramach CEF ułatwi w przyszłości ewentualny proces wnioskowania o dofinansowanie prac inwestycyjnych, gdyż "zatwierdzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może być traktowane, jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T" - podkreśliła spółka w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również istotną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty prowadzi obecnie projekt inwestycyjny Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jak podaje spółka jest to "jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju". autorka: Anna Bytniewska Roma Bojanowicz