Po kilku miesiącach zapowiedzi rząd przyjął 8 sierpnia program pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Reklama

Przewiduje on 5,5 mld zł wsparcia, a jego zapisy zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na podstawie zaktualizowanych w marcu unijnych „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

MRiT oszacował, że uprawnionych do skorzystania z programu jest ok. 3 tys. firm. Takich, które w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnęły łącznie co najmniej 50 proc. wartości produkcji w jednej z dwóch branż. Pierwsza to górnictwo i wydobywanie, a drugą jest przetwórstwo przemysłowe.

Reklama

/> />

Kwota pomocy podstawowej nie będzie mogła przekroczyć limitu 50 proc. kosztów kwalifikowanych (do 4 mln euro), a pomocy zwiększonej 80 proc. kosztów kwalifikowanych (do 40 mln euro). Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Wypłata środków ma nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru, który przeprowadzi operator programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Notyfikacji jak nie było, tak nie ma

Na początku sierpnia w energochłonnych firmach pojawiło się zatem więcej optymizmu, który jednak topniał w miarę oczekiwania na spełnienie kluczowego warunku. Zielone światło dla uruchomienia programu zależy bowiem od uzyskania notyfikacji notyfikacji Komisji Europejskiej.

Resort rozwoju po przyjęciu programu przez rząd informował, że start naboru wniosków jest planowany w sierpniu i będzie trwał przez dwa tygodnie. Jak wiadomo, te plany nie doszły do skutku i obecnie MRiT już nie deklaruje nowych terminów.

Jednak w ostatnią sobotę resort przekazał Polskiej Agencji Prasowej stanowisko, w którym wskazał, że na ostatnim etapie procedury notyfikacji „Komisja poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia części zasad programu”. MRiT zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z KE i program zostanie opublikowany i uruchomiony po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji. Nie wyjaśniono jednak, czego dotyczą wątpliwości Brukseli.

Ile prądu w Polsce zużywa przemysł? Na jakim etapie są ustalenia z Unią? Czy pieniądze popłyną do Polski? Więcej na portalu Wysokie Napięcie.