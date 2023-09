Jak przekazał w środę resort rozwoju, relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Republiką Korei były głównym tematem spotkania ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z ministrem ds. handlu w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei Dukgeun Ahn.

Minister Buda zwrócił uwagę, że Republika Korei jest największym inwestorem azjatyckim w Polsce. Według szefa MRiT zainteresowanie naszym krajem wśród koreańskich przedsiębiorców wynika w dużej mierze z kompetencji naszych specjalistów, dostępu do poddostawców czy działania wielu centrów innowacji. "Dzięki współpracy inwestycyjnej Polska ma szansę na przyspieszenie procesów industrializacji i stanie się centrum przemysłowym Europy" - ocenił.

Dodał, że o naszym strategicznym partnerstwie świadczy "rosnąca wymiana handlowa, inwestycje koreańskie w Polsce oraz pogłębiona współpraca w sektorze obronnym".

"Dwustronna współpraca rozwija się dynamicznie"

Podczas środowego spotkania rozmawiano - jak przekazało MRiT - o dalszym rozwoju współpracy gospodarczej. "W ostatnich latach dwustronna współpraca rozwija się dynamicznie na wielu płaszczyznach, w tym w sektorze obronności, gdzie Polska zawarła kontrakty na zakup koreańskiego uzbrojenia. Strona polska liczy na pogłębienie współpracy przemysłów obronnych z obu państw" - poinformowano. Według resortu, koreańskie firmy zainteresowane są też współpracą w sektorze infrastruktury i energetyki. "Polsce zależy na przyspieszeniu procedury otwarcia koreańskiego rynku dla wieprzowiny z Polski" - dodano.

MRiT przytoczyło dane GUS, z których wynika, że w 2022 r. polski eksport do Korei zmniejszył się o 2,4 proc. w ujęciu rocznym do 896,9 mln dol., a import wzrósł o 17,6 proc. rdr do ponad 9 118,8 mln dol.

Koreańskie inwestycje w Polsce, jak dodano, koncentrują się w branżach: motoryzacyjnej i elektromobilności (przede wszystkim sektor środków transportu oraz produkcji baterii), elektronicznej i elektrotechnicznej. "Dzięki inwestycjom koreańskimi, Polska stała się jednym z wiodących producentów baterii litowo-jonowych w Europie i na świecie" - podsumowano. (PAP)