Grupa Azoty poinformowała o zawarciu 2 lutego 2024 r. w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie, porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty. W komunikacie wymieniono: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie a także z Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.

"Zawarcie porozumienia zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku" - wskazano w informacji.

Plan restrukturyzacji Grupy Azoty

"Powyższe umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu" - wyjaśniono w komunikacie.

Zaznaczono, że jednocześnie Grupa Azoty zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla instytucji finansujących, wprowadzenia ustalonych ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych, a także do powołania doradcy finansowego dla instytucji finansujących.

"Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności" - podkreślono.

W innym komunikacie poinformowano, że otrzymała od Hyundai Engineering Co., Ltd., generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, propozycji zmiany do umowy o kompleksową realizację tego projektu z 11 maja 2019 roku.

"Propozycja zmiany dotyczy przedłużenia terminu zakończenia projektu Polimery Police o dodatkowe 95 dni ponad 166 dni wskazane w informacji o rozpoczęciu przez Generalnego Wykonawcę procedury zmiany Umowy EPC wydłużającej termin zakończenia projektu opublikowanej raportem bieżącym nr 52/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku oraz zwiększenia wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy o kwotę 39 772 455 euro" - napisano w komunikacie.

Generalny wykonawca wskazał, że podstawą do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu i zwiększenie wynagrodzenia są zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, które zaistniały w latach 2023 i 2024 i w ocenie generalnego wykonawcy skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, celem osiągnięcia jej zakładanych paramentów gwarantowanych.

Grupa Azoty zaznaczyła, że zgodnie z kontraktem EPC w formule "pod klucz", to generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

"Propozycja zmiany Umowy EPC poddana zostanie gruntownej analizie i weryfikacji jej zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów łączących Spółkę Zależną z Generalnym Wykonawcą, a także okoliczności faktycznych" - dodano.

Jak podaje Grupa Azoty, firma że jest jedną z "kluczowych" grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. (PAP)