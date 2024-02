Jak poinformowali autorzy raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna", liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2023 r. wyniosła 475 tys., czyli o 13,2 proc. więcej rdr. Klienci indywidualni zarejestrowali 130,6 tys. nowych samochodów – o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei klienci instytucjonalni zarejestrowali w zeszłym roku 344,4 tys. samochodów - o 15,5 proc. więcej niż w 2022 r.

Reklama

Rejestracje samochodów osobowych wzrosły o ponad 13 proc.

W opracowaniu zaznaczono, że 2023 r. był udanym rokiem w rejestracjach pojazdów w Polsce. "Rejestracje samochodów osobowych wzrosły o ponad 13 proc., a nieco mniejsze – kilkuprocentowe wzrosty – obserwujemy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych" - podkreślono w poniedziałkowej informacji.

Reklama

Zgodnie z raportem producenci samochodów osobowych popularnych marek sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 356,8 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 10,2 proc. rdr. 2023 rok był również lepszy dla segmentu aut osobowych marek premium+, których zarejestrowano 118,3 tys. co przełożyło się na 23,1 proc. wzrost rdr.

Z raportu wynika, że w 2023 roku wyprodukowano w Polsce 612,9 tys. pojazdów samochodowych. Z polskich fabryk wyjechało w tym czasie 308,5 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych, co przełożyło się na wzrost o 37,9 proc. r/r. Produkcja samochodów osobowych również zanotowała wzrost na poziomie 17,3 proc. r/r.

Jak wskazano w publikacji, sprzedaż nowych samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w 2023 r. wyniosła 217,6 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 35,4 proc. w stosunku do 2022 r. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali 161,9 tys. tego typu samochodów, co przełożyło się na wzrost o 36,5 proc. rdr. Z kolei klienci indywidualni kupili 55,7 tys. nowych samochodów tego typu – o blisko 31 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Branża motoryzacyjna"

Kwartalne raporty "Branża motoryzacyjna" oparte są o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Celem opracowań jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce - zarówno na rynku motoryzacyjnym, jak i w produkcji przemysłowej oraz w motoryzacyjnych usługach finansowych. Publikacje są wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie.