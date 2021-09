"Obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze, wejdzie państwo polskie po to, żeby zapewniać godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych i ten system zaprezentujemy na samym początku października" - powiedział szef rządu podczas konferencji ws. realizacji "10 programów na 100 dni”.

Premier podkreślił, że rolnictwo jest obarczone licznymi ryzykami, jak np. klęski żywiołowe, biologiczne, w tym np. ptasia grypa czy ASF. Jak zaznaczył Morawiecki, takich ryzyk nie ubezpieczają towarzystwa ubezpieczeniowe.

Drugi raz zwiększamy dopłaty do paliwa rolniczego, które wyniosą 110 zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni”. Dodał, że na początku października pokazany zostanie kompleksowy program "rolniczy Polski Ład"

Jak zapowiedział w piątek premier, szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa pokazane zostaną w październiku.

"To, do czego już się zobowiązaliśmy, to uwolnienie jeszcze bardziej rolniczego handlu detalicznego i zmniejszenie jego opodatkowania i zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego do poziomu 110 zł" - zaznaczył

Morawiecki podkreślił, że to pierwszy krok. "Na początku października pokażemy wielki kompleksowy program "rolniczy Polski Ład" - zapowiedział

"Polski Ład dla rolnictwa" przewiduje kompleksowe programy zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi, nowe podejście do rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zaplanowano m.in. wyższe dopłaty do paliwa rolniczego o ponad 160 mln zł oraz ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.