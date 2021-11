W przeciwieństwie do 2008 roku, kiedy pszenica i ryż osiągnęły rekordowy poziom cen przyczyniając się do zamieszek żywnościowych w niektórych krajach, w tym roku ceny pszenicy i ryżu poruszają się w przeciwnych kierunkach. Kontrakty terminowe na pszenicę w Chicago wzrosły od końca grudnia o około 30 proc., osiągając najwyższy poziom od prawie dekady. Natomiast ceny eksportowe ryżu z Tajlandii spadły o 25 proc. do najniższego poziomu od czterech lat.

Reklama

Poważna susza w Kanadzie i niektórych częściach USA, w połączeniu z suszą w regionie Morza Czarnego, ograniczyły podaż pszenicy przy jednoczesnym wzroście globalnego popytu. Tymczasem deszcze w Tajlandii, jednym z największych dostawców ryżu na świecie, wpłynęły na zwiększenie produkcji. Oczekuje się, że produkcja w kraju wzrośnie o ponad 20 proc. w tym roku po tym, jak obfite opady zakończyły okres przedłużającej się suszy, powiedział Chookiat Ophaswongse, honorowy prezes Tajskiego Stowarzyszenia Eksporterów Ryżu.