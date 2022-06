"Rolnicy polscy nie stracą na transporcie ukraińskiego zboża. To jest tranzyt, który realizujemy i pomagamy tylko" - powiedział w środę w RMF FM wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Podkreślił, że to jest "tak naprawdę w interesie rolników". "Dlatego, że jeśli kraje Afryki Północnej nie dostaną tego zboża ukraińskiego, to może się okazać, że w drugim półroczu ceny będą już całkowicie szalały. Stracimy całkowicie kontrolę nad rynkiem zbóż, a jeszcze gorzej, bo stracimy kontrolę w ogóle nad głodem" - tłumaczył.

Minister był pytany o to, ile Polska jest w stanie przewieźć ukraińskiego zboża. "W czasie takim krótkoterminowym, czyli w najbliższych dwóch miesiącach, to jesteśmy w stanie maksymalnie do półtora miliona ton miesięcznie wspomóc, co jest oczywiście częścią (...). Bez infrastruktury nowej, bez wsparcia logistycznego, technicznego więcej nie możemy zrobić" - tłumaczył Kowalczyk. Zaznaczył, że Ukraińcy chcieliby, aby tranzytem przez Polskę przejeżdżało 4,5 miliona ton zboża miesięcznie.

Dopytywany, czy Unia Europejska pomogła Polsce i Ukrainie dostarczając wagony, samochody, odparł: "Jak na razie nie, wydała komunikat 12 maja, że będzie koordynować pomoc. Korytarze solidarnościowe - ja czekam na konkretną pomoc, czyli naczepy samochodowe, wagony, urządzenia przeładunkowe mobilne, bo to jest ważne, ponieważ mamy różne tory w Ukrainie i w w Polsce. Więc to by nam się bardzo przydało" - powiedział.

Szef MRiRW wielokrotnie wcześniej podkreślał, że Ukraina jest ogromnym eksporterem zboża, ale głównie eksportuje do krajów Afryki Północnej, do krajów Bliskiego Wschodu. (PAP)