Indeks cen żywności FAO, opracowywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, spadł w lutym o 0,6 proc. Ostatnia, jedenasta z rzędu korekta wskaźnika jest najdłuższą serią spadków od trzech dekad.

Indeks FAO spada, ceny w sklepach rosną

Na spadek w zeszłym miesiącu największy wpływ miały oleje kuchenne i nabiał. Ogólny wskaźnik spadł o 19 proc. w porównaniu z rekordem ustanowionym rok temu, kiedy rosyjska inwazja na Ukrainę zakłóciła eksport zboża.

Po roku wojny ceny pszenicy znajdują się pod presją obfitych zbiorów u producentów takich jak Rosja i Australia. Spadają też ceny olejów roślinnych i mięsa. Potrzeba jednak czasu, aby korekta cen dotarła do sklepów, w których ceny utrzymywane są na wysokim poziomie ze względu na koszty energii, pracy i transportu.

Wyższe ceny żywności wpłynęły na wzrost inflacji we Francji do rekordowego poziomu od początku ery euro, a inflacja artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii osiągnęła nowy szczyt. Te problemy opróżniają portfele gospodarstw domowych na całym świecie, a na konsumentów mogą czekać kolejne podwyżki cen.

Z kryzysem żywnościowym boryka się też Belgia. Ceny w supermarketach w lutym wzrosły prawie o 20 proc. rok do roku. Najwyższy wzrost dotyczył mrożonych frytek - 51 proc., kalafiorów - 49 proc. i przecieru pomidorowego - 46 proc.

Opublikowane w tym tygodniu dane Banku Światowego pokazały wysoką inflację cen żywności w prawie wszystkich krajach o niskich i średnich dochodach. Około 87 proc. krajów o wysokich dochodach również doświadcza podwyższonego wzrostu cen.

Indeks ONZ, który śledzi pięć głównych eksportowanych grup żywności, jest najniższy od września 2021 r. Ceny cukru wzrosły w zeszłym miesiącu, a ceny mięsa i zboża zmieniły się nieznacznie - podała w piątek Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Istnieją jednak oznaki, że inflacja cen żywności w niektórych częściach świata może się zmniejszać. Paragwaj odnotował najniższą inflację od grudnia 2021 r. dzięki umiarkowanym cenom żywności i paliw.

Amerykańska sieć fast foodów Wendy's spodziewa się, że średnia inflacja cen towarów w tym roku będzie jednocyfrowa, a ceny wołowiny będą spadać. Z kolei koncern Kraft Heinz zapowiedział, że nie planuje dalszych podwyżek cen w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i większości Azji.

Ceny warzyw w Polsce szaleją, w Wielkiej Brytanii brakuje towaru

W Polsce wysokie ceny żywności widać w ostatnim czasie szczególnie na stoiskach z warzywami. Jak wynika z danych giełdy w Broniszach, ceny krajowych pomidorów malinowych wahają się od 26 do 29 zł na kilogram. Przeciętna cena importowanej papryki czerwonej lub żółtej to 19 zł/kg. Ogórki z importu kosztują średnio 16 zł/kg, a pomidory koktajlowe - 22 zł/kg. Krajowe pomidory w Broniszach kosztują teraz ok. 15 zł/kg.

Na szalejące ceny warzyw z importu mają wpływ niekorzystne warunki pogodowe na południu Europy, skąd na polskie stoły trafia spora część produktów. Dochodzą do tego wysokie koszty ogrzewania w szklarniach i transportu. Z problemami zmaga się cała Europa, w Wielkiej Brytanii sklepowe półki świecą pustkami - takich niedoborów warzyw i owoców nie było tu od lat, największe sieci handlowe wprowadzają mility sprzedaży ogórków czy pomidorów.

Prognozy cen żywności

Z prognoz ekonomistów PKO BP wynika, że w 2023 r. roku jest szansa na spadek cen niektórych produktów spożywczych. W ich ocenie powinny tanieć zboża- przeciętne zmiany cen skupu pszenicy w 2023 r. mogą wahać się w przedziale od -15 proc. do +1 proc. rok do roku. Według prognoz przeciętna cena mleka w 2023 r. zmieni się w zakresie od -1 proc. do +10 proc. rok do roku. Potanieć powinno mięso - średnia cena skupu bydła w 2023 r. będzie niższa o co najmniej 8 proc. rok do roku.

Autorzy analizy przewidują, że ceny skupu drobiu będą nieznacznie wyższe niż rok wcześniej, co przełoży się na wyższe ceny drobiu w sklepach. Możliwa jest też zwyżka cen wieprzowiny, która może wynieść od 2 do 11 proc. w stosunku do 2022 r. Analitycy prognozują, że w I połowie 2023 r. ceny na rynku warzyw mogą nadal rosnąć.

Ceny żywności w Polsce może też podbić nowy podatek. Rząd ma plan stworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa, na który co roku ma trafiać ok. 170 mln zł ze składek firm. Producenci nie kryją, że będzie to pretekstem do podniesienia cen dla klientów. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Ceny warzyw i owoców w Polsce - marzec 2023