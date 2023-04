Uruchomienie tego wsparcia nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Reklama

"Producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej będą się mogli starać o wsparcie w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych do 31 grudnia 2023 r. Okres otrzymywania pomocy to maksymalnie 36 miesięcy, oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę w skali roku będzie wynosić 2 proc., a kwota kredytów udzielonych jednemu producentowi rolnemu nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł" - poinformowano w komunikacie.

Kredyty będą udzielane przez banki, które podpisały lub podpiszą z ARiMR umowę o współpracy i zdecydują się na wprowadzenie takich kredytów do swojej oferty. Agencja zaznacza, że weryfikacja wniosków rolników należy do banków, a pomoc ARiMR będzie polegała na spłacaniu za rolnika części oprocentowania.