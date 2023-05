Reklama

"Gleby w Hiszpanii, południowej Francji i we Włoszech stały się suche. Niski poziom rzek i zbiorników zagraża produkcji energii wodnej tego lata. Wraz ze wzrostem temperatur w okresie letnim naukowcy ostrzegają, że Europa jest na drodze do kolejnego ciężkiego lata, po tym jak w zeszłym roku było ono najgorętsze w historii, co podsyciło suszę, która zdaniem naukowców z Unii Europejskiej była najgorsza od co najmniej 500 lat" - wskazuje agencja.

Susza pogorszy się tego lata

Obecnie najcięższa sytuacja jest w Hiszpanii. „Susza pogorszy się tego lata” – powiedział Jorge Olcina, profesor analizy geograficznej na Uniwersytecie w Alicante.

Szukając pilnej pomocy UE, hiszpański minister rolnictwa Luis Planas ostrzegł, że „sytuacja wynikająca z tej suszy jest tak poważna, że jej skutkom nie da się zaradzić samymi funduszami krajowymi”.

Francja wychodzi z najbardziej suchej zimy od 1959 roku, a ostrzeżenia o kryzysie suszy zostały już aktywowane, powodując w niektórych regionach ograniczenia w poborze wody, w tym dla rolnictwa. Również Portugalia doświadcza wczesnego nadejścia suszy.

W Hiszpanii, która do kwietnia tego roku odnotowała mniej niż połowę średnich opadów, tysiące ludzi otrzymują dostawy wody pitnej ciężarówkami, podczas gdy niektóre regiony, w tym Katalonia, nałożyły ograniczenia dotyczące wody.

Południowa Europa nie jest jedynym regionem, który cierpi w tym roku z powodu poważnych niedoborów wody. Również Róg Afryki przeżywa najgorszą suszę od dziesięcioleci.

Z Brukseli Łukasz Osiński