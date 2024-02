Utrudniony ruch lub blokada może dotyczyć nie tylko przejść granicznych z Ukrainą.

Województwo zachodniopomorskie

W woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie - wtorkowa blokada ruchumoże dotyczyć trasy od Bulwaru Gdańskiego przez ul. Bytomską, Hryniewieckiego, aż do głównej bramy portów. W regionie kierowcy mogą też spotkać utrudnienia m.in. na S3 - na węźle Myślibórz i na węźle Pyrzyce, w samych Pyrzycach na ul. Lipiańskiej czy przejściu granicznym Krajnik Dolny (tzw. most) i w okolicach miejscowości oraz w Trzcińsku-Zdroju na dk 26. W okolicach Koszalina można spodziewać się blokad na S 11 w Starych Bielicach oraz na S6 na węźle Gorzebądz.

Województwo pomorskie

W woj. pomorskim protest może m.in. utrudnić ruch w ścisłym centrum Słupska, w okolicach Bytowa na dk 20, a w stolicy województwa na trasie al. Zwycięstwa – Grunwaldzka - Słowackiego – Hucisko i w rejonie przed urzędem wojewódzkim. Problemy w ruchu mogą też dotknąć kierowców m.in. w Wejherowie, Pucku, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie, Malborku, Kwidzynie, Kartuzach, Kościerzynie, Lubni, Starogardzie Gd. i Człuchowie.

Województwo warmińsko-mazurskie

W Olsztynie, stolicy woj. warmińsko-mazurskiego blokowany może być nawet przez 48 godzin ruch na al. Warszawskiej, ul. Tuwima, Obrońców Tobruku, al. Sikorskiego, Pstrowskiego, Mazowieckiego i al. Piłsudskiego, która ma być wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza. Zamknięta ma być też jezdnia od ul. 22 stycznia do al. Piłsudskiego i plac Dunikowskiego a trambuspas będzie dostępny jedynie dla służb.

Województwo podlaskie

W Podlaskiem utrudnienia mogą dotyczyć 16 dróg, m.in. S8 w okolicach Jeżewa Starego oraz w Korycinie, Sztabinie oraz Augustowie, w Suwałkach na ulicach miasta. Kierowcy mogą napotkać też blokady na dk 19 do Lublina w okolicach Bociek i Wojszek, w Knyszynie na dk 65, Konarzycach na dk 61 i m.in. w Brańsku czy z Białegostoku do Łap na drogach wojewódzkich.

Województwo kujawsko-pomorskie

W woj. kujawsko-pomorskim możliwe są m.in. blokady wjazdów na A1 w rejonie Torunia i Włocławka, w samym Toruniu utrudnienia na wjeździe od strony Łysomic do ronda turbinowego - na ul. Grudziądzkiej i Celniczej, a we Włocławku na al. Chopina, ul. Okrzei, ul. Toruńska do zakładów azotowych Anwil. W Bydgoszczy kierowcy powinni omijać okolice gmachu urzędu wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej, a utrudnienia mogą dotknąć też przejazd drogami od strony Koronowa, Nakła nad Notecią, Białych Błot, Osielska i Torunia - przez most Fordoński.

Województwo wielkopolskie

W stolicy Wielkopolski utrudnienia mogą dotyczyć blokad wylotów z miasta i głównych węzłów komunikacyjnych na wysokości Komornik, Tarnowa Podgórnego, Zakrzewa, Golęczewa i Kostrzyna. Na obwodnicy Piły blokowane mogą być okolice skrzyżowania dk 10 i dk 11. W Koszutach na dk 11 utrudnienia mogą potrwać z przerwami do piątku.

Województwo łódzkie

Kierowcy muszą też liczyć się z możliwą blokadą na A2 między Koninem a Strykowem w Łódzkiem. Rolnicy zapowiadają, że węzeł Dąbie na tej stukilometrowej trasie będzie w pełni przejezdny. Utrudnień w ruchu w okolicach Łodzi można spodziewać się też m.in. w Zgierzu na rondzie łączącym dk 71 z S14, w Emilii na rondzie z wjazdami na S14 i A2 oraz miejscowości Sosnowiec przy wjeździe na A2. Wokół Piotrkowa Trybunalskiego na wszystkich węzłach - Północ, Wschód, Południe i Zachód ruch na S8 i A1 może być spowalniany, albo blokowany. Kierowcy mogą też spotkać komunikacyjne utrudnienia na ulicach Sieradza, w Łasku, na dk 70 między Łowiczem a Skierniewicami, dk 60 i dk 92 w okolicach Kutna.

Województwo mazowieckie

Na północy Mazowsza do utrudnień może dojść na dk 60 w Makowie Mazowieckim, dk 61 między miejscowością Modzele a Ostrołęką i na dk 10 na rondzie w Sierpcu. Kierowcy muszą się też liczyć z możliwą blokadą dw 577 koło Topólna i dw 563 Lipowiec Kościelny - Mława. Na południu regionu w Radomiu kolumna protestujących może poruszać się od ul. NSZZ Solidarność do ronda Popiełuszki.

Województwo świętokrzyskie

W woj. świętokrzyskim utrudnień można się spodziewać na dk 78 w Nagłowicach w pow. jędrzejowskim, zablokowane mogą być też dk 74 w Kostomłotach koło Kielc i dk 79 w Czekarzewicach w powiecie opatowskim oraz w Nowym Korczynie w powiecie buskim. W Korczynie kierowcy mogą mieć też problem z przekroczeniem mostu na Wiśle w ciągu dw 973 w kierunku Borusowej w woj. małopolskim.

Województwo lubelskie

W woj. lubelskim utrudnienia w komunikacji mogą wystąpić w ponad 30 miejscach, m.in. na S 17 w Kurowie, Żyrzynie, Moszczance i obwodnicy Lublina na wysokości węzła Tatary. W Puławach trudności z przejazdem mogą objąć prowadzącą do Radomia drogę S 12, a na S 19 do Rzeszowa węzeł Węglin i miejscowości Strzeszkowice Duże, Modliborzyce, Wilkołaz, Wólka Rozwadowska i Borki. Utrudnienia w dojeździe lub blokady mogą być też przed przejściami granicznymi z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem.

Województwo dolnośląskie

Na Dolnym Śląsku m.in. na S5 utrudnienia mogą dotknąć kierowców na węzłach Kryniczno, Trzebnica, Krościna Wielka, Żmigród i Korzeńsko, a na dk 8 w Szalejowie Górnym i Kudowie-Słonym i w okolicach przejścia granicznego z Czechami w Boboszowie. Blokady mogą tez wystąpić na drogach dojazdowych do stolicy województwa Wrocławia w gminach Siechnice i Długołęka. W woj. śląskim protestujący rolnicy i myśliwi mogą utrudnić ruch na dw 494, 483 i 786 oraz dk 43 i 91 w okolicach Częstochowy oraz w śródmieściu. Problemy w ruchu mogą też dotknąć podróżujących na węzłach A1 w Świerklanach oraz Gorzyczkach.

Województwo podkarpackie

Na Podkarpaciu oprócz przejść granicznych blokowany może być terminal przeładunkowy LHS w Durdach, przez co problemy w ruchu mogą pojawić się na dw 985 między Mielcem a Tarnobrzegiem. Na dk 94 problemy z przejazdem mogą dotyczyć odcinka z Sędziszowa Małopolskiego do ronda 650-lecia w Ropczycach, a na dk 19 z Targowisk w kierunku Dukli. Utrudnienia w ruchu w Przemyślu mogą dotyczyć całego miasta i odcinków dk 77 i dk 28 w powiecie przemyskim, w Narolu dw 865, a w Leżajsku ulic miasta, dk 77 i dw 877. W Sanoku kłopoty z komunikacją drogową mogą wystąpić na ul. Krakowskiej, a w Jaśle na rondzie przy ul. Piłsudskiego - gdzie dk 28 krzyżuje się z łącznikiem dw 992.

Województwo małopolskie

Według informacji krakowskiego oddziału GDDKiA w Małopolsce protesty będą się odbywać m.in. na drodze wojewódzkiej w Liszkach i tzw. łączniku brzeskim, co może spowodować utrudnienia przy dwóch węzłach autostrady A4 – w Bielanach i Brzesku. Protestujący prawdopodobnie przyblokują także zjazdy z S7 przy węzłach Miechów i Szczepanowice. Trudności mogą spodziewać się także kierowcy podróżujący od Michałowic drogą krajową nr 7 w kierunku Krakowa. Dodatkowo utrudnienia mogą pojawić się na DK44 między Oświęcimiem a Skawiną, DK73 w okolicach Szczucina i Lisiej Góry, DK79 w Nowym Brzesku, DK94 w okolicy Brzeska oraz Rynku w Limanowej.

Jak poinformował krakowski urząd miasta, protestujący przejadą też głównymi ulicami Krakowa, w związku z tym od godz. 10 do 20 mieszkańcy mogą spodziewać się sporych utrudnień na drogach.

"Rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych – jedna grupa pojawi się od strony Węgrzc, a druga od Kocmyrzowa. Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II" - poinformował krakowski urząd miasta.

Magistrat podał także, że na terenie Gminy Liszki rolnicy będą przejeżdżać z małą prędkością od ok. godz. 7.00 do ok. 24.00 drogą wojewódzką nr 780, pomiędzy trzema rondami: rondem w Kryspinowie, rondem w Bielanach oraz rondem im. Herberta Hoovera przy węźle mirowskim. Tą trasą będą przejeżdżać wielokrotnie. Przewidywany jest również jednorazowy przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa przez Cholerzyn w kierunku Zabierzowa i Krakowa.

Autorzy: Inga Domurat, Agnieszka Libudzka, Agnieszka Lipska, Małgorzata Miszczuk, Ilona Pecka, Sylwia Wieczeryńska, Michał Budkiewicz, Piotr Doczekalski, Wiktor Dziarmaga, Szymon Kiepel, Piotr Nowak, Bartłomiej Pawlak, Jerzy Rausz, Tomasz Więcławski, Krzysztof Wójcik, Julia Kalęba, Aleksander Główczewski