Jak powiedziała PAP w poniedziałek w południe rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, w związku z odbywającymi się protestami rolników zablokowana jest prawie całkowicie droga krajowa nr 7 do Płońska do miejscowości Kroczewo, przy czym w miejscach, gdzie blokowany jest przejazd, jak np. w miejscowości Przyborowice, mniej więcej co godzinę protestujący przepuszczają po kilkanaście samochodów.

Blokada najwęższych gardeł

Z powodu rolniczych protestów zablokowane jest też rondo na drodze krajowe nr 50 – Węzeł Poświętne, blokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 7 na drogę krajową nr 10 w okolicy miejscowości Siedlin oraz ruch w przeciwnym kierunku, zablokowany jest również wiadukt nad drogą krajową nr 7 od strony miejscowości Nowe Miasto drogą wojewódzką nr 632.

Odcięte drogi do Płońska

"Wjazd do Płońska odbywa się jedynie ul. Podmiejską" – powiedziała kom. Drężek-Zmysłowska. Zasugerowała też, aby kierowcy chcący dotrzeć do Warszawy, powinni wybrać alternatywne trasy. Dodała, że w miejscach, gdzie jest to możliwe, policja organizuje objazdy.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem" – zaapelowała jednocześnie rzeczniczka płońskiej policji. Podkreśliła, że rolnicza blokada dróg pod Płońskiem, która rozpoczęła się w poniedziałek, zapowiadana jest do godz. 2.00 w środę 28 lutego.

Informację tę potwierdził st. post. Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Autorzy: Michał Budkiewicz, Ilona Pecka