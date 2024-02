Marsz gwiaździsty na Warszawę

Jak czytamy na facebookowym profilu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, ogólnopolski protest rolników odbędzie się 27 lutego. Marsz wystartuje o godzinie 11:00 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zaplanowana trasa protestu rolników przebiegać będzie ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi do Ronda Charles’a De Gauelle’a, następnie skręci w Nowy Świat do Placu Trzech Krzyży, a dalej pobiegnie ulicami Wiejską, Piękną i Alejami Ujazdowskimi, gdzie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przewidywany jest koniec trasy.

Czego oczekują rolnicy

„Chcemy zamknięcia granicy z Ukrainą i wyrzucenia Zielonego Ładu, proponowanego przez Komisję Europejską, do kosza” – mówi Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

W rozmowie z TVN24 prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska powiedziała, że rolnicy oczekują na konkrety i to w bardzo krótkim czasie. Powiedziała też, że rolnicy domagają się weryfikacji Zielonego Ladu i to w bardzo wielu państwach UE. Rolnicy protestują nie tylko w Polsce, ale też we Francji, w Niemczech i we Włoszech. Zwróciła też uwagę, że oddzielną kwestią jest to, co dzieje się w na granicy ukraińskiej.

Czym jest Europejski Zielony Ład?

Głównym założeniem projektu "Europejski Zielony Ład" jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W tym celu Wspólnota wprowadza inicjatyw politycznych, których celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.