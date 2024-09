Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Statistics Canada, zapasy surowca używanego do produkcji oleju spożywczego i paszy dla zwierząt, jeszcze przed tegorocznymi zbiorami, wzrosły do końca lipca osiągając czteroletni szczyt 3,1 miliona ton metrycznych – podał Bloomberg. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 67 proc., a w najbliższym czasie zapasy wzrosną jeszcze bardziej, bo rolnicy już zbierają tegoroczne plony.

/> />

Reklama

Jak zauważa Bloomberg, zapchane magazyny to zła wiadomość dla kanadyjskiego rolnictwa, bo Chiny, największy importer rzepaku na świecie, ogłosiły w zeszłym tygodniu dochodzenie dumpingowe w sprawie kanadyjskich dostaw rzepaku. Chińskie dochodzenie to element wojny handlowej, w ramach której administracja Trudeau nałożyła wcześniej cła na chińskie samochody elektryczne i aluminium.

Eksport rzepaku jest teraz zagrożony, ponieważ handlowcy czekają aż Pekin ogłosi szczegóły dotyczące wszelkich środków ograniczających handel.