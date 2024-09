W zeszłym miesiącu Kanada ogłosiła, że wprowadza 100 proc. podatek od samochodów elektrycznych i 25 proc. od stali i aluminium, dołączając do zachodnich sojuszników w celu ochrony krajowych producentów.

Reklama

Działania kanadyjskiego rządu nie pozostały bez odpowiedzi ze strony Chin. Jak podaje Bloomberg, Ministerstwa Handlu oświadczyło, że w odpowiedzi na ograniczenia jakie wprowadziła Kanada, Pekin podejmie odpowiednie działania w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów chińskich firm.

Na celowniku kanadyjski rzepak

Reklama

Rzepak jest wykorzystywany do produkcji oleju do gotowania lub celów przemysłowych, a Chiny są drugim co do wielkości importerem tego towaru na świecie. W zeszłym roku ponad 90 proc. całkowitego importu rzepaku do Chin pochodziło z Kanady. Według danych chińskich służb celnych w 2023 r. Chiny sprowadziły z Kanady łącznie 5,05 miliona ton rzepaku.

/> />

Ministerstwo tłumaczy, że działanie w stosunku do kanadyjskiego rzepaku są uzasadnione, ponieważ podejrzewa się, że dostawy rzepaku z Kanady były objęte dumpingiem. Takie nieuczciwe praktyki handlowe spowodowały straty na szczeblu lokalnym, poinformowało ministerstwo, powołując się na apel sektora krajowego.

Chińskie dochodzenia jako broń odwetowa

Chiny już wcześniej atakowały handel z Kanadą. Po tym jak na wniosek o ekstradycję złożony przez Amerykanów Kanada aresztowała w Vancouver wysokiego rangą dyrektora Huawei Technologies, Chiny wstrzymały dostawy rzepaku w 2019 r.

Kraj azjatycki niedawno wszczął też inne dochodzenia, w tym dotyczące importu produktów mlecznych z Unii Europejskiej, która też niedawno wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne.