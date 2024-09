Głosowanie ws. zakazu pasz z GMO

Reklama

Za nowelizacją głosowało 236 deputowanych, 178 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Celem nowelizacji ustawy o paszach było przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, w którym został ustanowiony zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego - z 1 stycznia 2025 r. na 1 stycznia 2030 r.

Reklama

Dlaczego przesunięto wejście zakazu w życie?

Zakaz wprowadzania do obrotu pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych do importowanej śruty sojowej.

Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga uwzględnienia zawartości białka, jego wartości odżywczej oraz związanych z tym efektów uzyskiwanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, a także dostępności na rynku dużych partii jednolitego surowca do produkcji pasz. Analiza bilansu paszowego w Polsce wskazuje, że w tej strefie klimatycznej obecnie praktycznie nie ma alternatywnych surowców wysokobiałkowych umożliwiających wyeliminowanie importowanej śruty sojowej z produkcji pasz.

Komisja Europejska w 2024 r. planuje dokonać przeglądu polityki białkowej, dając perspektywę dla ustalenia kompleksowej polityki białkowej UE, mającej na celu zmniejszenie zależności UE od importu białka i zwiększenie produkcji krajowej.

(ISBnews)