ASML to jedna z kluczowych firm technologicznych na świecie, od której zależą producenci chipów. ASML jest jedynym na świecie producentem maszyn do litografii, które służą do wytwarzania najbardziej zaawansowanych półprzewodników.

ASML zależy od migrantów

„Zbudowaliśmy naszą firmę z osobami, które reprezentują ponad 100 narodowości” – mówił CEO AMSL. „Pozyskiwanie talentów ze świata jest kluczowym warunkiem sukcesu i to musi być kontynuowane” – powiedział Christophe Fouquet.

Aby zbudować firmę taką jak ASML, „potrzebny jest dostęp do kapitału, do ludzi, do energii, potrzebne jest też miejsce, aby zbudować fabrykę” – mówił Fouquet. „A jeśli chce się konkurować z innymi krajami, takimi jak Chiny czy USA, to nie tylko trzeba spełniać te warunki, ale trzeba je spełniać tak dobrze, jak tylko jest to możliwe” – dodał.

Christophe Fouquet ostrzegł również, że sukces ASML nie powinien być traktowany jako oczywisty i dany raz na zawsze.

Restrykcyjna polityka migracyjna nowego rządu

Nowy holenderski rząd pod przewodnictwem Partii Wolności Geerta Wildersa chce wdrożyć jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad migracyjnych w historii kraju. Wilders wystąpił z wnioskiem do Unii Europejskiej o wyłączenie („opt out”) z porozumienia migracyjnego i obiecał powstrzymanie napływu międzynarodowych studentów do Holandii, wzmocnienie kontroli granicznych, zamrożenie decyzji ws. wniosków o azyl oraz zagroził deportacją migrantów.

Holandia, niegdyś uważana za jedną z najbardziej otwartych gospodarek w Europie, musi się dziś mierzyć z falą krytyki ze strony firm, że holenderski klimat biznesowy staje się mniej atrakcyjny. Wiele firm w znacznej mierze opiera swoją działalność o pracę osób zza granicy, w tym ASML, producent chipów NXP Semiconductors, firma budowlana Boskalis czy konsumencki gigant Unilever. Firmy te wyrażały już wcześniej krytykę względem planów zaostrzenia migracji przez nowy rząd.

ASML mimo wszystko nie planuje przenosin

Wciąż jednak ASML nie planuje wyprowadzać się do innego kraju – zapewnił Christophe Fouquet. Firma chce jednak rozwijać swoją działalność za granicą, ale w oparciu o już istniejące powiązania w innych krajach.

W tym roku holenderski rząd zobowiązał się zainwestować 2,5 mld euro w infrastrukturę i projekty edukacyjne w regionie Eindhoven, aby zapobiec ucieczce ASML za granicę.

“W ogóle nie rozważamy przeniesienia dużej części naszych operacji za granicę” – dodał CEO ASML.