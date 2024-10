W poniedziałek w komunikacie prasowym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował, że zmniejszył udział kapitałowy w Grupie Żabka. Bank sprzedał ponad 9,6 mln akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) spółki, ale zachował w niej mniejszościowy udział.

Temat sprzedaży udziałów w spółce był jednym z głównych wątków rozmowy nowej dyrektor regionalnej EBOR na Polskę i kraje bałtyckie z polskimi dziennikarzami. Andreea Moraru powiedziała, że zgodnie ze strategią kapitałową EBOR, bank będzie w przyszłości stopniowo wychodził ze spółki, ale nie ma określonych konkretnych ram czasowych sprzedaży pozostałych udziałów.

„Spełniamy swoją rolę…”

- Inwestowanie z własnych zasobów daje nam elastyczność, aby być długoterminowym, cierpliwym inwestorem, z dłuższym horyzontem inwestycyjnym, niż typowe okresy zaangażowania dla kapitału prywatnego. Zdecydowaliśmy się stopniowo zmniejszać nasz udział w Żabce, ale nie mamy konkretnych ram czasowych na wyjście – poinformowała.

- Spełniamy swoją rolę jako inwestor kapitałowy – dodała, wskazując, że zgodnie ze strategią EBOR, bank jest obecny kapitałowo w spółkach „przez określony czas i kiedy czujemy, że nasza rola została spełniona, szukamy różnych alternatyw wyjścia”.

EBOR stał się akcjonariuszem Grupy Żabka w 2017 r. wraz z CVC Capital Partners.

IPO Żabki to „bardzo dobry sygnał dla rynku”

Powołana w lipcu na fotel szefowej EBOR na Polskę i kraje bałtyckie Moraru, która objęła stanowisko we wrześniu, oceniła wejście Żabki na warszawski parkiet jako „sukces”.

- To bardzo dobry sygnał dla rynku, że w obecnym kontekście geopolitycznym udało się przyciągnąć tak duże zainteresowanie. Ten debiut to jedno z największych IPO w regionie - podkreśliła.

- Jest to bardzo ważna transakcja dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. EBOR jest zdecydowanym zwolennikiem rozwoju rynku kapitałowego. Kilka lat temu współpracowaliśmy z polskim rządem nad strategią rozwoju rynku kapitałowego, aby spróbować przyciągnąć do Polski więcej kapitału, zachęcić firmy do emitowania większej liczby instrumentów finansowych i obligacji - wyjaśniła.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został powołany w 1991 r., a jego siedziba znajduje się w Londynie. Początkowo jego misją było wspieranie byłych krajów bloku socjalistycznego w przejściu do gospodarek rynkowych. Obecnie EBOR realizuje projekty rozwojowe w ponad 36 krajach.

Instytucja należy do czołowych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Od początku swojej działalności Bank zainwestował w naszym kraju ponad 13,9 miliarda euro w 515 projektów.