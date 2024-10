We wrześniu stanowisko dyrektora regionalnego EBOR na Polskę i kraje bałtyckie objęła Andreea Moraru. Odpowiadając na nasze pytanie o priorytety dla EBOR na przyszły rok w kontekście inwestycji w naszym kraju, wskazała przede wszystkim na wspieranie projektów dotyczących przejścia na zieloną energię.

- Zdecydowanie będziemy nadal inwestować w odnawialne źródła energii, w miks energetyczny. Jest duże zapotrzebowanie na morską energię wiatrową, chcielibyśmy kontynuować też finansowanie energii słonecznej. Są też nowe technologie w zakresie magazynowania baterii, które są dla nas bardzo ważne – powiedziała.

Dodała, że wysoko na liście priorytetów Banku są też projekty związane z innowacyjną technologią, takie jak biometan i wodór, gdyż – jak podkreśliła Moraru - „mają związek z przejściem na zieloną energię”.

Pobudzenie rynku kapitałowego

Drugim filarem zaangażowania finansowego EBOR w projekty w Polsce ma być pobudzenie rynku kapitałowego, a trzecim podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

- Chcemy inwestować więcej kapitału w Polsce. W tym roku przeprowadziliśmy całkiem sporo transakcji w przestrzeni kapitałowej, byliśmy aktywni w sektorze finansowym, czym wspieraliśmy odporność polskich firm. W tym roku zainwestowaliśmy w cztery polskie spółki: Pfleiderer Polska, Bielendę, R-Gol oraz VeloBank, a także w trzy fundusze – mówiła Moraru.

Jak wskazała, EBOR w tym roku zainwestował w Polsce w 36 projektach już nieco ponad 1 mld euro.

EBOR pomoże w ekspansji zagranicznej

Celem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ma być też wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej.

- Są w Polsce firmy, które mają ambicje i planują rozwój za granicą. To obszar, w którym EBOR ma dużą siłę ze względu na nasz regionalny zasięg i obecność we wszystkich krajach w regionie. Jeśli więc zobaczymy firmy, które chcą wejść na te rynki, to bardzo chętnie będziemy je w tym wspierać – zadeklarowała dyrektor regionalna EBOR na Polskę i kraje bałtyckie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został powołany w 1991 r., a jego siedziba znajduje się w Londynie. Początkowo jego misją było wspieranie byłych krajów bloku socjalistycznego w przejściu do gospodarek rynkowych. Obecnie EBOR realizuje projekty rozwojowe w ponad 36 krajach.