Agenci sztucznej inteligencji

Big techy i startupy walczą o dominację w szybko rozwijającym się rynku AI. Google inwestuje intensywnie w tzw. agentów AI. Podobne plany mają także takie tuzy jak Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI czy Anthropic – pisze CNBC.

Agenci AI to narzędzia, które służą do wykonywania złożonych, wieloetapowych zadań, wyręczając przy tym człowieka. Przykłady? Opłacanie rachunków, zakupy online czy rezerwacja miejsca w restauracji. Nie trzeba długo myśleć, by dostrzec komercyjny potencjał drzemiący w takim typie sztucznej inteligencji. Agenci AI mogliby uwolnić człowieka od żmudnych obowiązków i skokowo zwiększyć jego efektywność.

Google udostępnia wszystkim Gemini 2.0

Google oficjalnie udostępniło Gemini 2.0, swoją najnowszą i najbardziej zaawansowaną platformę sztucznej inteligencji. Choć w grudniu firma pozwoliła na korzystanie z niej deweloperom i wybranym testerom, teraz nastąpiło pełne udostępnienie technologii dla użytkowników.

Gemini 2.0 to zestaw modeli AI, wśród których znajdują się m.in. 2.0 Flash – zoptymalizowany pod kątem dużych wolumenów i częstych zadań, 2.0 Pro Experimental – przeznaczony do programowania, oraz 2.0 Flash-Lite, czyli najbardziej ekonomiczna wersja modelu. Ceny dostępu dla deweloperów różnią się w zależności od wersji – Flash kosztuje 10 centów za milion tokenów, a Flash-Lite 0,75 centa.

Firma podkreśla, że Gemini 2.0 wprowadza zaawansowane możliwości w zakresie przetwarzania różnych rodzajów danych, w tym obrazu i dźwięku, oraz integracji z narzędziami. Dzięki tym funkcjom Google planuje stworzenie uniwersalnego asystenta AI.

AI jak człowiek

Konkurencja również nie zwalnia tempa. Amazon wspiera Anthropic, który już w październiku ogłosił, że jego modele mogą obsługiwać komputery w sposób podobny do ludzi – m.in. interpretować treści na ekranie, klikać przyciski, wypełniać formularze i nawigować po stronach internetowych. OpenAI z kolei wprowadziło Operatora, funkcję automatyzującą takie zadania jak planowanie podróży czy rezerwacje w restauracjach. Niedawno zaprezentowało także Deep Research – narzędzie do generowania kompleksowych raportów i analizowania zagadnień na żądanie użytkownika. Google w grudniu ogłosiło podobne rozwiązanie pod tą samą nazwą.

Według CNBC Google planuje wdrożenie kolejnych funkcji AI na początku 2025 roku. CEO Sundar Pichai podkreślił, że w innowacjach technologicznych nie zawsze trzeba być pierwszym, ale kluczowe jest perfekcyjne wykonanie i dostarczenie najlepszego produktu. Rok 2025 ma być dla Google przełomowy w tej dziedzinie.