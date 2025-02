Inwestycje półprzewodnikowe w Polsce

"MRiT zabiega o tajwańskie inwestycje w produkcję półprzewodników w Polsce, która może się stać częścią +półprzewodnikowego trójkąta+: Wrocław - Praga - Drezno" - wskazał wiceszef resortu.

Jaros zauważył, że amerykańska firma Intel, która zawiesiła projekt budowy zakładu integracji i testowania półprzewodników w Miękini koło Wrocławia ma problemy, ale MRiT liczy na inwestorów z Tajwanu.

Tajwan będzie szukał miejsca na inwestycje

"Firmy wysokotechnologiczne to przede wszystkim Tajwan, który będzie szukał destynacji, żeby część swoich przedsiębiorstw przenieść w bezpieczne miejsce. Polska nie tylko jest bezpiecznym miejscem do inwestowania, ale ma też dobrą infrastrukturę i kompetentnych inżynierów" - zaznaczył wiceminister.

W ocenie wiceszefa MRiT Polska ma olbrzymią szansę nie tylko na to, by przyciągnąć inwestycje związane z zaawansowanymi technologiami, ale by być również "przewodzącym państwem w Unii Europejskiej w sektorze przemysłowym".

Polska musi przyspieszyć transformację energetyczną

Jaros zauważył, że wymaga to jednak przyspieszenia przez Polskę transformacji energetycznej, która pozwoli obniżyć ceny energii, a tym samym zwiększyć konkurencyjność krajowego przemysłu.

"Potrzebujemy strategicznej polityki energetycznej, nie tylko państwowej, ale również wypracowanej wspólnie z biznesem. Inwestorzy zagraniczni chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Pracujemy wspólnie z ministerstwami klimatu i przemysłu nad tym, żeby polityka energetyczna była spójna i potraktowana strategicznie, tak by była kontynuowana, niezależnie od tego kto będzie ministrem" - podkreślił Jaros.

Raport OECD o Polsce

Wiceszef MRiT odniósł się również do opublikowanego we wtorek raportu gospodarczego OECD poświęconego Polsce. "Raport pokazuje, że pod względem poziomu PKB na mieszkańca gonimy średnią krajów OECD. Warto przy tym przypomnieć, gdzie byliśmy, kiedy tę pogoń rozpoczęliśmy. Jeszcze w 2008 roku polskie PKB per capita było na poziomie Czech z 1989 roku" - zauważył.

W ocenie Jarosa nie ma jednak konieczności wdrożenia rekomendacji OECD dotyczącej wprowadzenia podatku od nieruchomości naliczanego od jej wartości nie zaś od powierzchni. "OECD zaleca wprowadzenie tego rozwiązania swoim członkom, jednak nie wszystkie kraje OECD to wdrożyły, a te które tego nie zrobiły, radzą sobie nieźle, więc nie jest to moim zdaniem konieczne. Możemy w niektórych obszarach prowadzić własną politykę" - dodał wiceminister. (PAP)