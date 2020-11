Przyspieszenie zakazu ma związek z obawami o to, że operatorzy magazynują sprzęt Huawei, zanim wejdzie w życie zakaz jego kupowania. W lipcu tego roku brytyjski rząd, zmieniając swoją wcześniejszą decyzję o częściowym dopuszczeniu Huawei do budowy sieci 5G, ogłosił, że operatorzy telekomunikacyjni od 1 stycznia 2021 r. będą mieli zakaz zakupu nowego sprzętu firmy Huawei, a do końca 2027 r. będą musieli usunąć jej całą technologię z sieci 5G.

Pozwolono jednak na to, aby sprzęt kupiony przed końcem 2020 r. był nadal instalowany do końca 2021 r. Ale w związku z podejrzeniami, że operatorzy telekomunikacyjny robią zapasy sprzętu Huawei, aby przyszłym roku nadal zgodnie z prawem go instalować, rząd zdecydował się przyspieszyć wejście w życie zakazu. Od 30 września 2021 r. operatorzy nie będą go mogli instalować, nawet jeśli będą mieli zapasy w magazynach.

Równocześnie brytyjski rząd złożył w Izbie Gmin projekt ustawy o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym, w której w prawnie wiążący sposób zapisane będą kolejne kroki do 31 grudnia 2027 r. w celu wyeliminowania dostawców wysokiego ryzyka - do których zaliczono Huawei - z brytyjskich sieci telekomunikacyjnych.

"Dzisiaj przestawiam jasną ścieżkę całkowitego usunięcia dostawców wysokiego ryzyka z naszych sieci 5G. Będzie to możliwe dzięki nowym i bezprecedensowym uprawnieniom do identyfikowania i zakazywania urządzeń telekomunikacyjnych, które stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Publikujemy również nową strategię mającą na celu zapewnienie, że już nigdy więcej nie będziemy zależni w zakresie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszych sieci od niewielkiej liczby dostawców usług telekomunikacyjnych" - oświadczył minister cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Oliver Dowden.

Władze USA od dawna przekonują, że ze względu na powiazania Huawei z chińskimi władzami, sprzęt tej firmy może być używany do szpiegowania. Brytyjski rząd początkowo starał się pogodzić kwestie bezpieczeństwa i sojusz z USA z jednej strony z chęcią zachowania dobrych relacji handlowych z Chinami z drugiej, ale ponieważ stosunki z Pekinem z także z innych powodów bardzo się popsuły, ostatecznie zdecydował się na wyeliminowanie Huawei z rynku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)