Jak dotąd SpaceX wyniosło na orbitę ponad 1500 satelitów, a Starlink prowadzi operacje w wielu krajach świata – powiedział we wtorek Elon Musk w czasie konferencji Mobile World Congress. Koszt całej inwestycji SpaceX będzie się wahał w granicach od 5 do 10 mld dol. – dodał Musk. W dalszej perspektywie firma może potrzebować od 20 do 30 mld dol., aby utrzymać konkurencyjność sieci Starlink. Usługi, z których korzysta obecnie 69 tys. osób, w ciągu 12 miesięcy mogą mieć nawet pół miliona klientów.

Celem SpaceX jest dostarczenie szerokopasmowego internetu 5 proc. światowej populacji w miejscach, gdzie tradycyjne sieci kablowe i bezprzewodowe nie mogą funkcjonować.

Umowy z dwoma telekomami

Szef SpaceX zdradził, że podpisał dwie umowy z głównymi operatorami telekomunikacyjnymi w dwóch krajach, ale nie może jeszcze ujawnić ich nazwy. Ponadto firma prowadzi rozmowy z kolejnymi telekomami.

Firma planuje też uruchomić w przyszłym roku nową wersję satelitów Starlink, które będą dysponowały międzysatelitarnymi łączami laserowymi, co umożliwi dotarcie również do regionów polarnych.